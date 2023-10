Sophia Thomalla macht ihrem Ärger Luft – „Ich hab‘ gewonnen, ihr verloren“

Der eigene Geburtstag ist für viele Menschen ein Highlight des Jahres. Gute Laune und Feierstimmung sind meist an der Tagesordnung. Moderatorin Sophia Thomalla scheint das allerdings anders zu sehen und nutzt ihren Ehrentag, um harte Worte an ihre Kritiker zu richten.

Grund zum Feiern hätte die nun 34-Jährige allerdings genug. Eine beeindruckende Karriere liegt hinter der Ex-Partnerin des Sängers Till Lindemann. Die Liste an Fernsehsendungen, an denen Thomalla teilnahm, ist geradezu endlos. Zuletzt begeisterte das Model mit der Moderation des RTL-Formates „Are You The One?“ die Zuschauer. Doch mit ihrer rebellischen Art machte sich Thomalla nicht nur Freunde. Mit ihrem neusten Instagram-Post macht die Moderatorin ihrem Ärger nun Luft.

Sophia Thomalla teilt aus

Am 6. Oktober feierte Sophia Thomalla ihren Geburtstag und nutzte diese Gelegenheit, um eine schriftliche Ansprache mit ihren 1,3 Millionen Instagram-Followern zu teilen. Die Moderatorin beginnt ihren Beitrag mit einer Danksagung an alle Wegbegleiter, die sie bisher unterstützt haben. So weit, so gut. Was dann folgt, gleicht einer Kampfansage. Thomalla schreibt: „Ich danke aber auch denjenigen, die versucht haben oder nach wie vor versuchen, mich mit dem Rücken an die Wand zu stellen. Ich danke falschen Freunden, falschen Journalisten, falschen Feministinnen, falschen Kollegen, Trittbrettfahrern, Verrätern, Verräterinnen sowie hass-und neiderfüllten Menschen im Netz.“ Die Moderatorin beteuert, dass ihr der Erfolg nicht mehr so viel bedeute, wie in der Vergangenheit.

Thomalla beschreibt weiterhin die Eigenschaften, die ihr bei Menschen wichtig sind, und schreibt: „Ich umgebe mich lieber mit einfachen, guten Leuten als mit der Intelligentsia, die mich ständig belehren möchte.“ Das hat gesessen. Wen genau die Moderatorin mit diesen Worten meint, bleibt offen. Thomalla habe nun gelernt, wo ihre Prioritäten liegen, und wird deutlich: „Ich gehe lieber kellnern, als dass ich aus Angst, Mitleid, Geltungsdrang, Sucht nach Anerkennung, missionarischem Eifer oder paternalistischem Gutmenschgetue, Dinge sage, nicht sage, mache oder mir sogar verbieten lasse.“ Sie fühle sich in einer Bar wohler, als in einem Fernsehstudio.

Die Fans der Moderatorin lieben Thomalla für ihre ehrlichen Worte. Ein treuer Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Sehr schön geschrieben. Jede Frau sollte so selbstbewusst sein wie du!“ Und auch ein weiterer Fan findet klare Worte: „Hierzu gibt es nicht mehr zu sagen. Du bist einfach ein toller Mensch, der sich nicht verbiegen lässt. Klasse.“ Thomalla scheint mit ihrem Statement bei den Fans genau ins Schwarze getroffen zu haben.

Zum Schluss macht Sophia Thomalla nochmal ihren Standpunkt klar und schreibt: „Ich hab‘ gewonnen, ihr verloren. Wir machen weiter.“ Mit so viel Power kann das neue Lebensjahr der Moderatorin eigentlich nur gut werden.