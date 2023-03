Sophia Thomalla privat: Krasses Liebesgeständnis der RTL-Moderatorin – „Ein Wahnsinn“￼

Mittlerweile ist sie mehr als nur die Tochter einer berühmten Schauspielerin: Sophia Thomalla hat es aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter Simone Thomalla geschafft und hat sich hierzulande einen Namen gemacht. Doch wie sieht es privat bei Sophia Thomalla aus?

Egal ob als Schauspielerin oder Moderatorin: Die gebürtige Berlinerin steht regelmäßig für verschiedene Projekte vor der Kamera. Auch abseits der Öffentlichkeit ist bei ihr vor allem in Sachen Partnerwahl einiges los gewesen. Wir zeigen dir, was du über Sophia Thomalla privat wissen musst.

Sophia Thomalla privat: Sie steht auf Musiker und Sportskanonen

Die „Are You The One?“-Moderatorin dürfte in Sachen Dating ein Vollprofi sein. Schließlich hat sie die Öffentlichkeit an zahlreichen Beziehungen teilhaben lassen. Die wohl umstrittenste Liaison war die zu Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Ganze fünf Jahre waren die beiden liiert.

Kurz danach heiratete sie den norwegischen Sänger Andy LaPlegua. Nach einem Jahr folgte jedoch die frühe Scheidung. Es folgen Romanzen mit Sänger Gavin Rossdale und Fußballspieler Loris Karius. Seit 2021 datet die ehemalige „Bergdoktor“-Schauspielerin den Tennisstar Alexander Zverev.

Sophia Thomalla privat: On-Off-Beziehung mit Till Lindemann

Sophia Thomalla sorgte hierzulande mit ihrer Beziehung zu Till Lindemann für ordentlich Aufsehen. Nicht nur, dass der „Rammstein“-Star fast doppelt so alt ist, wie die RTL-Moderatorin. Sie könnten zum damaligen Zeitpunkt vom Typen her auch unterschiedlicher nicht sein: Der harte Rocker und das zarte Glamour-Girl.

Sophia Thomalla und Till Lindemann sorgten mit ihrer On-Off-Beziehung für Schlagzeilen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Eventpress

Und auch das ständige Hin und Her zwischen dem Ex-Paar sorgte damals für Aufsehen. Schlussendlich trennten sich die beiden nach fünf Jahren im Frühjahr 2016. Das geschah kurz bevor Sophia Thomalla einem anderen Mann das Ja-Wort gab.

Sophia Thomalla überraschte mit Blitz-Hochzeit

Kurz nach der Trennung von Till Lindemann trägt die Schauspielerin plötzlich einen Ehering am Finger. Die Blitz-Hochzeit mit Sänger Andy LaPlegua in Amerika überraschte wohl auch Sophia Thomalla selbst, wie sie in einem Interview mit der „Bild“ klarstellt: „Es waren bewegte Tage damals. Till und ich getrennt, mein Kopf platzte, mir wurde alles zu eng. Die Heirat ist aus einer Extremsituation heraus entstanden.“

Die Hochzeit mit LaPlegua sei „spontan und easy“ gewesen. Sie könne sich nicht mal an einen offiziellen Heiratsantrag erinnern, so die Moderatorin. Lange hielt die Blitz-Ehe jedoch nicht. Nach einem Jahr lässt sie das Ex-Paar scheiden.

Sophia Thomalla und Andy LaPlegua waren nur ein Jahr verheiratet. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Sophia Thomalla hielt Hochzeit vor Familie geheim

Doch nicht nur für die Öffentlichkeit kam die Nachricht über die Hochzeit plötzlich. Die Familie der Moderatorin, rund um Mutter Sophia Thomalla und ihrem Vater André Vetters, waren über die Pläne ihrer Tochter nicht eingeweiht.

Letztendlich betonte Sophia Thomalla, dass es sich bei der Hochzeit um eine Schnapsidee gehandelt hat: „Ich weiß, dass so eine frühe Ehe ein Wahnsinn ist. Leichtsinnig wahrscheinlich auch, aber manchmal tut man eben Dinge im Leben, die nicht richtig durchdacht sind.“

Sophia Thomalla plaudert hin und wieder intime und private Details aus. Sie verrät neulich beispielsweise, was bei ihr und ihrem Freund Alexander Zverev im Bett nicht fehlen darf.

