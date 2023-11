Sophia Thomalla halbnackt im Meer: „Gab’s das Bikinioberteil nicht in deiner Größe?“

Im regnerischen November würden wir alle gern in die Sonne entfliehen. Genauso macht’s Sophia Thomalla. Die Berliner Moderatorin und Freundin von Deutschlands bestem Tennisspieler Alexander Zverev verbringt ihren Urlaub auf den Malediven. Einfach traumhaft.

Der Inselstaat liegt im Indischen Ozean und ist ein High-Class-Reiseziel, denn die Tourismusbehörde setzt auf kleine luxuriöse Resorts und nicht auf Massentourismus. Bettenburgen wie auf Mallorca oder an der Costa Brava in Spanien sucht man hier vergebens.

Sophia Thomalla: Was plant sie für das kommende Jahr?

Das hat für Promis wie Sophia Thomalla einen angenehmen Nebeneffekt. Es gibt kaum Paparazzi und keine Menschen, die ständig nach einem Selfie fragen. Also kann sich die Moderatorin und Schauspielerin frei bewegen und total relaxen. Das Model zeigt ihren Body in einem knappen schwarzen Bikini, der Tanga wird von Metallkettchen gehalten. Cool und selbstbewusst steht sie in den Fluten, sie weiß sich sexy in Szene zu setzen.

Scheinbar nutzt der RTL-Star die Auszeit um Energie zu sammeln für neue Projekte, denn ihren Urlaubs-Post verbindet sie mit einer Ankündigung (auf Englisch). Frei übersetzt schreibt sie: „Es ist Urlaubszeit! Zeit zum Entspannen bevor ich neue Projekte droppe, um auch 2024 für Aufregung zu sorgen.“

Sophia Thomalla – ihr Bikini sorgt für Diskussionen

Wir dürfen uns also auf neue Sendungen mit dem selbstbewussten, meinungsstarken TV-Star freuen. Ob als Schauspielerin oder Moderatorin, das lässt sie offen. Bei ihren Followern sorgt vor allem das Bild selbst für großes Aufsehen. Vielen ist Sophias Bikini-Top eindeutig zu knapp.

„Gabs das Bikinioberteil nicht in deiner Größe?“, kommentiert eine Userin auf Instagram. Eine andere schreibt: „Der Bikini quetscht ein bissel“ und setzt einen lachenden Smiley dahinter. „Warum tragen jetzt alle zu kleine Bikinis? Hab ich was verpasst?“, meint ein weiterer Fan.

Insgesamt kommt der Post von Sophia Thomalla aber eher positiv an, viele finden den RTL-Star sehr attraktiv und extrem heiß. Ein User fasst zusammen, was viele andere bei ihrem Anblick denken: „Da kocht das Meer.“ Wir dürfen gespannt sein, womit sie im nächsten Jahr für Aufregung sorgen will.