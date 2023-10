Sophia Thomalla platzt endgültig der Kragen – „Arroganz von ganz oben“

TV-Moderatorin Sophia Thomalla ist dafür bekannt, kaum ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Egal, ob es die Kandidaten ihrer Trash-TV-Formate oder um ernste Politik geht -Sophia Thomalla vertritt ihre Meinung mit deutlichen Worten.

Das bekommt gerade auch die CDU zu spüren. Nach ihrem Austritt aus der Partei, bei der sie seit 12 Jahren Mitglied war (hier mehr lesen) schießt die 34-Jährige jetzt gegen CDU-Politikerin Julia Klöckner.

Sophia Thomalla: Schlagabtausch mit der CDU

Auslöser für den Streit zwischen Sophia Thomalla und der CDU, für die sich die Freundin von Tennis-Profi Alexander Zverev in der Vergangenheit gerne öffentlich positioniert hatte, war eine frauenpolitische Veranstaltung der Partei am Mittwoch (11. Oktober) in Berlin.

Thema des Events war „Gewalt gegen Frauen – Das Schweigen brechen“. Als Rednerin hatten Dorothee Bär und Julia Klöckner Shelby Lynn eingeladen, die im Frühjahr 2023 den Skandal um Rammstein-Frontmann Till Lindemann angestoßen hatte – mittlerweile allerdings erklärte, von dem Musiker nicht angefasst worden zu sein.

Nachdem sich Julia Klöckner gegenüber „Bild“ zu Thomallas Kritik äußerte, schießt diese erneut auf Instagram zurück. Sie veröffentlicht ein Auszug aus der Stellungnahme Klöckners: „Gewalt gegen Frauen ist ein riesengroßes Problem. Der Kampf dagegen nimmt in der gesellschaftlichen Debatte leider nach wie vor zu wenig Raum ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sophia Thomalla dieses Anliegen nicht unterstützt. Sie ist herzlich eingeladen, sich mit uns für einen besseren Schutz für Frauen einzusetzen“ und reagiert mit deutlichen Worten. „Mit politischen Floskeln beantwortet und den Fakten, die ich aufzählte, leider galant wieder aus dem Weg gegangen. So wie wir es bei mittlerweile fast allen Themen gewohnt sind“, schreibt sie am Freitag (13. Oktober) auf ihrem Kanal.

Sophia Thomalla: „Dümmlich, niveaulos und nicht aufgeklärt genug“

Weiter erklärte die Lindemann-Ex, dass sie Klöckner bereits am 16. September zu diesem Thema kontaktiert hatte und ihren CDU-Austritt ankündigte – ohne Reaktion. „Jetzt wo der Druck groß wird, reagiert sie. Um den Austausch geht es also gar nicht, sondern nur um die öffentliche Darstellung und den schnellen Applaus“, folgert Thomalla.

Danach rechnet sie mit der gesamten Politik und auch der gesellschaftlichen Debatten-Kultur in Deutschland ab: „Hinterfrage ich die (…) völlig aus dem Ruder gelaufene Metoo-Debatte, bin ich Antifeminist oder misogyn. Habe ich zum Ende der Corona-Zeit einige (…) Maßnahmen in Frage gestellt, war ich Corona-Leugner und Aluhutträger. Mache ich mir leichte Sorge über die Einwanderungspolitik dieses Landes, bin ich Rassist und wenn man die Politik fragt, wie man es finanziell schaffen soll, eine neue Heizung zu bauen und dazu noch ein Elektroauto zu kaufen, dann bin ich Klimaleugner.“

Mehr Themen:

Ihr Fazit: „Ist man nicht derselben Meinung mit den intellektuellen Kritikern, wird man als dümmlich, niveaulos und nicht aufgeklärt genug abgestempelt, anstatt sich mit den Leuten auseinander zu setzen. Diese Arroganz von oben geht mir, ich glaube auch der Mehrheit, generell, gehörig und zurecht auf den Zeiger.“ Zumindest bei ihren Fans und Followern behält Sophia Thomalla mit der Aussage recht – unter ihrem letzten Instagram-Beitrag tummeln sich zahlreiche Kommentare, die der TV-Moderatorin in ihrer Meinung zustimmen.