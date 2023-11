Sophia Thomalla bekommt neues RTL-Format – es hat einen bitteren Beigeschmack

Sophia Thomalla gehört wohl zu den erfolgreichsten und bekanntesten Frauen hierzulande. Egal ob Schauspielerin, Model oder Business-Frau: Die 34-Jährige hat zahlreiche Talente. In erster Linie ist sie allerdings als Moderatorin vor der Kamera zu sehen.

Reality-TV-Fans lieben sie: Sophia Thomalla ist die Geheimwaffe von RTL. In der Datingshow „Are You The One?“ sorgt sie mit spitzen Kommentaren und provokanten Fragen für das gewisse Etwas. Nun bekommt die Freundin von Tennisprofi Alexander Zverev ein weiteres Format. Doch das dürfte bei vielen Zuschauern gewisse Erinnerungen wecken.

Sophia Thomalla wird zum „Versuchskaninchen“

Ab dem 15. November gibt es bei RTL+ ein neues Format mit der beliebten Moderatorin. In „Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla“ ist der Name Programm. Die 34-Jährige wird sich mit dem Thema Schmerzen auseinandersetzen und da sicherlich auch an ihre Grenzen kommen.

Laut Informationen von „DWDL“ klappert sie dafür mehrere Stationen ab: „Um herauszufinden, wie es ist, wenn jede Alltagsbewegung eine Qual ist und welche Auswirkungen starke Schmerzmittel auf Geist und Körper haben, wagt Thomalla ein Experiment. Durch schmerzsimulierende Hilfsmittel wird sie im Rahmen der Reportage selbst zur Patientin. Wie viel Lebensqualität durch ständiges Schmerzleiden verloren geht, erfährt die Moderatorin darüber hinaus durch die Schicksale zweier Frauen. Nach Verletzungen sind sie arbeitsunfähig und opiatabhängig. Mit Hilfe von Thomalla sagen sie der Tablettensucht den Kampf an.“

Sophia Thomalla der neue Jenke?

Zugegeben: Bei Reportagen mit Selbstversuchen dürfte es klingeln. Schließlich ist es das Fachgebiet des Journalisten Jenke von Wilmsdorff, der in seiner Reihe „Das Jenke-Experiment“ die wildesten Dinge investigativ aufgearbeitet hat.

Nach 20 Jahren bei RTL wechselte Jenke jedoch vor drei Jahren zur Konkurrenz. Bei ProSieben führt er sein Format weiter.

„Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla“ gibt es ab dem 15. November bei RTL+.