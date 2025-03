Die RTLplus-Serie „Are You The One“ ist im vollen Gange. In dem Format versuchen zehn Männer und zehn Frauen durch Kennenlernen, Flirten und mehr, ihr „Perfect Match“ zu finden. Mit von der Partie ist Moderatorin Sophia Thomalla, die im Spektakel nicht nur als Moderatorin fungiert, sondern oft auch als „Unfrieden“-Stiftern. Was wäre schon ein Trash-TV-Format ohne Drama?

Doch manchmal „blamieren“ sich „Are You The One“-Kandidaten so, dass auch Sophia Thomalla mal Ansagen verteilt. In der sogenannten „Matching Night“, knöpft sich die 35-Jährige jetzt jedenfalls Kandidat „Joshi Josh“ vor – eine Standpauke, auf die Zuschauer wohl schon lange gewartet haben.

Sophia Thomalla kann es nicht mehr mitansehen

Bei den „Are You The One“-Kandidaten Joanna und Joshua, auch „Joshi Josh“ genannt, kracht es gefühlt jede Folge. Während Joanna sich wohl ein wenig in Joshi Josh verknallt hat, das aber erst nicht zugeben will, schmiert der 24-Jährige ihr permanent Honig um den Mund. „Du bist hier meine Nummer eins“, sagt er, knutscht zwei Minuten später aber mit der nächsten Kandidatin in der Villa rum.

Für Joanna anfangs noch erträglich, schließlich gönnt sie sich auch ihren Spaß. Doch irgendwann ist es mit ihrer Geduld (und ihren Gefühlen) vorbei. Es gibt einen Streit, es folgt eine Versöhnung – Joshi Josh packt dafür sogar ordentlich in die Romantik-Schublade. Aber wie es die Zuschauer erwarteten: Kurz darauf hat der Aachener seine Angebetete wieder vergessen. Selbst Thomalla kann Joshi Joshs billige Sprüche wohl nicht mehr hören. Auf gewohnt gekonnte Art moderiert sie ihn zu Boden.

Sophia Thomalla: „Willst du mich verarschen?“

„Ihr habt euch ja mal wieder gestritten“, begrüßt Thomalla den 24-Jährigen in der „Matching Night“. Joshi Josh gerät sofort in den Verteidigungs-(Lügen)-Modus: „Wenn Joanna nichts macht, dann mache ich auch nichts!“. Seine Doppelmoral erkennt Sophia sofort und feuert zurück: „Willst du mich verarschen?“

Denn nicht Joanna hatte am vergangenen Abend etwas verbrochen – Joshi Josh war derjenige, der mal wieder Chiaras Mund ergründete. „Also hast du verschissen“, stellt Thomalla fest. „Schon wieder.“ Und was nun? Fragt sich die Moderatorin. Der Aachener nutzt die Gelegenheit für eine weitere poetische Tirade, in der er Joanna als Sauerstoff bezeichnet, und „wenn der Sauerstoff weg ist, merkst du, du brauchst ihn“. Thomalla macht ihn bei diesen Faxen einen finalen Strich durch die Rechnung.

„Ich brauche auch den Sauerstoff, wenn ich die Luft anhalte – aber das weiß ich auch schon vorher.“ Der hat gesessen! Joshi Josh ist darauf jedenfalls mal erfrischend sprachlos. Für wen oder ob sich der 24-Jährige überhaupt mal auf eine Frau festlegen kann, wird in den nächsten Folgen „Are You The One“ sicherlich aufgedeckt.