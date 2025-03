Sophia Thomalla teilt neues Body-Foto: „F**t mich gerade so ab!“

Neben ihren eigenen Projekten unterstützt Sophia Thomalla ihren Freund, den Tennisstar Alexander Zverev, wo sie nur kann. Dafür reist sie sogar bis nach Australien – wie zuletzt zu den Australien Open, wo Zverev im Finale gegen Jannik Sinner scheiterte und die Hoffnung, einmal einen Grand Slam Titel zu holen, erneut erlosch.

Doch Sophia Thomalla stand dem Sportstar während der schweren Zeit bei. Darüber hinaus ist sie auch noch Unternehmerin und Moderatorin und widmet sich derzeit der neuen Staffel von „Are You The One“. Seit 2021 moderiert die 35-Jährige das Reality-Format. Da bleibt aktuell kaum Zeit für Sport.

Doch genau das macht Sophia Thomalla momentan sehr zu schaffen. Sie hat Großes vor.

Sophia Thomalla genervt: „F**t mich gerade so ab!“

Während der Corona-Hochphase im 2020 nutzte die Tochter von „Tatort“-Star Simone Thomalla die freie Zeit für ein eisernes Sportprogramm und legte damals zehn Kilo Muskelmasse zu. „Danke Hauptstadttrainer for kicking my tiny ass almost every day!!!! In einem 3/4 Jahr fast 10 Kilo plus“, schrieb sie damals auf Instagram und zeigte stolz ihren musiklösen Body. Genau da will Sophia Thomalla jetzt wieder hinkommen.

In ihrer aktuellen Instagram-Story teilt die Moderatorin ein Bild von sich aus dem Gym in kurzem Sportoutfit- und zeigt sexy Beine, die sich sehen lassen können! Doch für Sophia Thomalla reicht das noch nicht aus. Sie will an die sportlichen Erfolge von damals anknüpfen, als vor allem ihre Beine super muskulös waren. Deshalb teilt sie obendrein ein älteres Bild und kommentiert beide Fotos mit den Worten: „Der ist-Zustand f@!*t mich so ab gerade, weil ich monatelang zu faul war. Gebt mir vier Wochen.“

Vier Wochen reichen ihr also aus, um die erwünschte Muskelmasse wiederzuerlangen. Da darf man gespannt sein! Ihr Sportprogramm zieht Sophia Thomalla derzeit anscheinend in Buenos Aires, Argentinien, durch – dort hält sich die „Are You The One“-Moderatorin nämlich gerade auf…