Sophia Thomalla: Fans platzt der Kragen – „Schämt euch“

Sophia Thomalla (33) hat gerade allen Grund zur Freude: Erstmals ist seiner Karriere gewann ihr Freund Alex Zverev sein Heim-Turnier am Hamburger Rothenbaum. Im Finale der „European Open“ am Sonntag (30. Juli) fegte er den Serben Laslo Djere mit 7:5, 6:3 vom Platz. Doch einigen Fans war der Erfolg des Tennis-Stars egal. Sie übten harsche Kritik.

Alex Zverev hat es geschafft: Der Tennis-Profi hat schon einige Preise in seiner Karriere gewonnen. Doch offenbar ist der Spitzensportler dabei stets bescheiden geblieben. Die Nacht nach seinem Triumph in Hamburg verbrachte er nämlich in seinem alten Kinderzimmer – zusammen mit Freundin Sophia Thomalla. Die beiden posteten ein gemeinsames Foto aus dem Elternhaus des Profis.

+++Sophia Thomalla veröffentlicht seltenes Foto – Fans erkennen es sofort+++

Fans kritisieren Thomalla und Zverev DESWEGEN

Sophia und ihr Alex strahlen in die Kamera, er hält seinen Pokal und ein Eisbär-Plüschtier in die Kamera. Das Pärchen sitzt auf einem Bett mit wildgemusterter Bettwäsche. Im Hintergrund steht ein Schreibtisch. „Wenn das so weiter geht, müssen wir jetzt immer hier übernachten“, schreibt Sophia Thomalla zu dem Schnappschuss dazu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch statt sich für das Paar und speziell für Zverev zu freuen, hagelt es negative Kommentare. Im Fokus: Die Körper des Sportlers und der Moderatorin! „Ihr seid ein schönes Paar, aber bitte was habt ihr gemacht, dass eure Beine wie dünne Stöcke aussehen?“ und „Hat er mit dem Storch gepokert und hat die Beine gewonnen!“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Und einige andere User können die fiesen Sprüche so gar nicht verstehen. „Hört bitte auf solche miesen Kommentare abzugeben wegen seinen Beinen, dass ist unter aller Sau“ und „Da versteh einer die Leute, die hier wirklich Hate-Kommentare abgeben müssen, welche die Körperstatur eines Profisportlers oder einer top fitten, gesunden Frau verurteilen.. schämt euch! Ich kann sowas echt nicht verstehen, anstatt sich einfach mit den beiden zu freuen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid wirklich ein Dreamteam“, heißt es.