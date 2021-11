Sophia Thiel: Große Überraschung! DAMIT hätte sie nicht gerechnet - „fühle mich so unendlich geehrt“

Sophia Thiel ist wohl der Inbegriff einer echten Power-Frau. Die 26-jährige Fitness-Influencerin ist für viele eine große Inspiration. Ganz offen steht Sophia Thiel zu ihrer Essstörung und kämpft für einen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper.

Eine, die anscheinend zu Sophia Thiels größten Fans gehört, ist die Rapperin Shirin David. Die ist so begeistert von der Sportlerin, dass sie sie gleich mal in ihrem neuen Song unterbrachte.

Sophia Thiel bekommt Zeile in Shirin Davids neuem Song

Hintergrund ist ein Video von Shirin David, in dem sie über ihr neues Album „Bitches brauchen Rap” spricht. Hier verrät sie, dass sie Sophia Thiel eine Zeile in ihrem Song „Man's World” gewidmet hat.

Shirin David begann ihre Karriere bei Youtube, jetzt begeistert sie ihre Fans als Rapperin. Foto: IMAGO / POP-EYE

Und was sagt Sophia Thiel dazu? Die ist ganz aus dem Häuschen, als sie von ihren Fans das Video zugeschickt bekommen.

Das ist Sophia Thiel:

Sophia Laura Maria Thiel wurde am 13. März 1995 in Rosenheim geboren

Im Jahr 2012 widmete sie sich dem Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahren über 25 Kilo ab

Bekannt wurde Sophia Thiel durch ihren Online-Fitnesskurs

Von 2017 bis 2019 war sie als Online-Coachin für die „The Biggest Loser“-Kandidaten tätig

Am 9. Januar 2019 veröffentlichte sie eine eigene Fitness-Zeitschrift mit dem Titel „Sophia Thiel Magazin“

Im Mai 2019 kündigte Sophia Thiel eine YouTube-Pause an und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück – im Februar 2021 gab sie ihr Comeback

Sophia Thiel ist begeistert von ihrer Youtube-Kollegin Shirin David

Die Sportlerin ist ganz begeistert von ihrer Kollegin, die auf Youtube bekannt wurde. Sophia Thiel schreibt: „Ich fühle mich so unendlich geehrt.” Aber nicht nur die 26-Jährige ist Teil des neuen Songs. Auch andere starke Frauen werden von der Rapperin besungen.

Shirin David rappt über starke Frauen und erwähnt Sophia Thiel

„In diesem Song habe ich Frauen erwähnt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Von Greta Thunberg bis Kamala Harris, Sophial Thiel, Pamela Anderson und diese ganzen Frauen setzen sich für komplett verschiedene Dinge ein”, so David.

Sophia Thiel ist Youtuberin und Fitness-Influencerin. Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Damit will die Rapperin zeigen, dass Frauen für so viel mehr als nur ihre Optik, ihre Hautfarbe oder das eigene Gewicht stehen. Klingt, als erwarte die Fans von Shirin David bald geballte Frauen-Power in Song-Form.

Dass Sophia Thiel mit Recht Teil dieser mutigen Frauengruppe ist, zeigte sie kürzlich auf Instagram. Hier teilte die Bodybuilderin ganz offen eine unschöne Erfahrung in Bezug auf ihre Essstörung mit ihren Fans.