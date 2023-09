„Sommerhaus der Stars“: Nach Verwirrung um Sendetermine – RTL spricht Klartext

Es gleicht einer verbotenen Frucht und die Verwandten sollen bloß nicht mitbekommen, dass man am liebsten keine Folge verpassen würde: Reality-TV. Ob Dschungelcamp, Love Island 0der Bachelorette – die Auswahl ist riesig. Die Zuschauerzahlen bestätigen es, Reality-TV ist beliebter denn je. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche lässt man sich schließlich gerne von den Konflikten und Herausforderungen anderer, in diesem Fall mehr oder weniger bekannter Promis berieseln. Auch die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ erfüllt diesen Wunsch nach Unterhaltung.

Seit dem Jahr 2016 kämpfen Prominente im „Das Sommerhaus der Stars“ um den Titel des Promipaares des Jahres. Eine beengte Wohnsituation, der Verzicht auf den gewohnten Luxus und das Durchstehen von Spielen stellen die Beziehungen der teilnehmenden Promis auf die Probe. RTL kündigte zuletzt die Sendetermine der diesjährigen Staffel an. Aufmerksame Zuschauer werden sofort eine Auffälligkeit bemerkt haben.

„Sommerhaus der Stars“ sorgt für Verwirrung

In diesem Jahr kämpfen unter anderem Eric und Edith Stehfest, Claudia Obert und Max Suhr sowie Tim Toupet und Carina Crone um das Preisgeld von 50.000 Euro. Der Sender RTL postete nun die Sendetermine der aktuellen Staffel. Aufmerksamen Fans wird aufgefallen sein, dass sich eine Doppelfolge in den normalerweise einwöchigen Abstand der Ausstrahlungen geschlichen hat. Am 7. und 8. November wird jeweils eine Folge der Show ausgestrahlt. Doch was hat es mit der Doppelausgabe des „Sommerhauses“ auf sich?

Wir haben bei RTL nachgefragt und eine Antwort erhalten. Bis zum Ende der 43. Kalenderwoche wird immer mittwochs die neue Reality-Krimi-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ ausgestrahlt. Nach sechs Folgen endet die neue Serie und macht Platz für „Das Sommerhaus der Stars“. Die Pressestelle des Unterhaltungsbereiches von RTL sagte dazu: „Ab der Kalenderwoche 44 läuft das ,Sommerhaus der Stars‘ deshalb sowohl dienstags als auch mittwochs zur Primetime bei RTL.“ Fans der Reality-Show können sich also auf die doppelte Ladung ihrer Lieblingssendung freuen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

RTL zeigt das „Sommerhaus der Stars“ ab dem 19. September 2023 um 20.15 Uhr. Unterbrochen von „RTL Direkt“ um 22.15 Uhr ist Folge 2 dann ab 22.35 Uhr zu sehen.