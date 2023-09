Dschungelcamp: TV-Sensation! DAS gab es so noch nie

Zwölf mehr oder weniger prominente Personen werden in einem notdürftig ausgestattetem Camp unter dem freien Himmel Australiens ausgesetzt und müssen in Ekelprüfungen um ein Mindestmaß an Nahrung kämpfen. Was zunächst wie ein realitätsfernes Szenario klingt, ist das Konzept der Sendung „Das Dschungelcamp“, die seit 2004 auf dem Sender RTL ausgestrahlt wird.

In diesem Jahr feiert „Das Dschungelcamp“ zwanzigjähriges Jubiläum. Die Faszination um die Show, in der Promis an ihre Grenzen kommen, reißt nicht ab. Zuletzt behauptet sich im vergangenen Januar der Reality-TV-Star Djamila Rowe und gewinnt dank ihrer authentischen Art die Dschungelkrone und das Preisgeld von 100.000 Euro. Die Fans der Sendung können die neuste Staffel meist kaum erwarten. Worauf sich die Zuschauer nun im kommenden Jahr freuen können, wird alle Erwartungen übertreffen.

„Dschungelcamp“ Fans können sich freuen

Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, plant der Sender RTL eine Erweiterung der beliebten Prime-Time-Show, um das Jubiläum vom „Dschungelcamp“ gebührend zu zelebrieren. Die alt bekannte Ausgabe der Sendung wird wie gewohnt Anfang des Jahres ausgestrahlt. Fans können sich also auf Bilder aus der australischen Hitze freuen, während in Deutschland Minusgrade herrschen werden.

Doch damit nicht genug. Laut „DWDL“ plant der Sender eine weitere Staffel des „Dschungelcamps“, die im Sommer des Jahres 2024 anlaufen soll. Es handelt sich hierbei um ein Spin-Off, orientiert an der „All Stars“-Ausgabe des britischen Senders ITV. Einen Unterschied gibt es jedoch – die zusätzliche Staffel wird bereits vorproduziert und nicht tagesaktuell ausgestrahlt. Als Produktionsort sei Südafrika im Gespräch.

Über welche Teilnehmer sich die Fans des „Dschungelcamps“ im folgenden Jahr freuen dürfen, ist noch unklar. Sicher ist jedoch der hohe Unterhaltungsfaktor, den die beliebte RTL-Show bietet.