Sind RTL-„Bachelorette“ Jennifer und Fynn wirklich noch ein Paar? DAS sagt alles

Romantischer hätte es im Finale nicht enden können. „Bachelorette“ Jennifer Saro (27) gesteht Fynn im TV ihre Liebe. Und auch der 25-Jährige ist hin und weg von Jennifer. Es folgt ein Feuerwerk der Gefühle, der Zuschauer wird Zeuge einer emotionalen Lovestory – es soll der Beginn ihres Liebeskapitels werden.

Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig gibt es die Bestätigung: Die beiden sind tatsächlich noch ein Paar. Nicht selten ist das nach der RTL-Kuppelshow nicht der Fall, wie man anhand vieler Beispiele, bei denen sich die Wege der Kandidaten trennten, sieht.

Bei Jennifer und Fynn soll nun alles anders sein. Doch sind die beiden Influencer wirklich auch noch abseits der TV-Kameras zusammen? Einige Fans zweifeln daran.

RTL-„Bachelorette“ Jennifer und Fynn noch ein Paar?

„Ich bin hierhergekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammenwachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Team-Partner“, sagt die RTL-„Bachelorette“ bei ihrer allerletzten Rosenvergabe noch gegenüber Fynn. Und sie glaubt diesen in ihm gefunden zu haben. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass den beiden eine tolle Zukunft bevorsteht.

Und dennoch gibt es nun Kritiker, die behaupten:

„Gibt es hier wirklich Menschen, die glauben, dass die beiden ein echtes Paar sind?? Auf keinem einzigen der Bilder und in keiner einzigen Story kommt auch nur ein Funken Emotion mit. Da schwingt maximal Sympathie auf freundschaftlicher Basis mit – aber doch keine Liebe oder Ähnliches“, schreibt zum Beispiel jemand. Jemand anderes: „Alles Fake von vorne bis hinten und nein, hat nix mit nicht gönnen zu tun. Ist einfach wie jedes Jahr der übelste Fake.“

Sind die Bilder der beiden auf Social Media wirklich so gefaked?

Derzeit verbringen Jennifer und Fynn ein paar schöne Tage in Alcudia auf Mallorca. Mit dabei ist auch Keksi, wie Jen ihren Sohn liebevoll vor der Kamera nennt, um nicht den wahren Namen preiszugeben. Fotos, auf denen sie albernd am Strand sitzen, ein Video, das sie beim romantischen Abendspaziergang bei Sonnenuntergang am Meer zeigt oder beim innigen Küssen. Dazu ein Kommentar von Jennifer: „My Person“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ja, hier sind wahrlich Emotionen im Spiel, die alles andere als gespielt aussehen. Zumal die RTL-Kandidatin immer wieder betonte, wie wichtig ihr Sohn für sie sei. Würde sie ihr Kind und einen Mann also zusammen mit in den Urlaub nehmen und die gemeinsame Zeit nur vorgaukeln? Wohl kaum. Würde sie einen Mann so leidenschaftlich küssen und das real und nicht Hollywood-like? Sicher nicht!

RTL-Zuschauer: „Absolut süßestes Paar“

Die meisten ihrer Fans sind sich sicher: Diese Liebe ist echt! Und ganz eindeutig immer noch allgegenwärtig. Nicht umsonst heißt es in vielen Kommentaren:

„Also gaaanz ehrlich, so stellt man sich doch ein Traumpaar vor“

„Mich freut es so sehr, dich so glücklich zu sehen!“

„Von allen Bachelor/Bachelorette Staffeln bisher absolut süßestes Paar“

„So schön anzusehen, ihr seid ein schönes Paar“

„So schön, alles Gute für euch“

Fazit: Dieses RTL-Paar scheint sich gesucht und gefunden zu haben – auch abseits der TV-Kameras.

Mehr News:

Warum das „Bachelorette“-Finale dennoch unvorhergesehen war und das nichts mit Fynn zu tun hatte, kannst du hier lesen.