„Bachelorette“-Zuschauer wütend auf RTL – „Frecher geht’s halt echt nicht mehr“

Sie haben sich gesucht und glücklicherweise auch gefunden. Jenny und Fynn sind ein Paar. Das gab RTL gestern in der großen „Bachelorette“-Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig bekannt. Unglücklich nur, dass Zuschauer, die sich eigentlich vorgenommen hatten, bei RTL Plus die Auflösung der Sendung zu sehen, schon vorab wussten, wie die ganze Geschichte ausgehen würde, hatte RTL doch nach TV-Ausstrahlung ebenfalls via Instagram die frohe Kunde verbreitet.

Eine Aktion, die für nachvollziehbar schlechte Laune bei den Abonnenten des RTL-Bezahldienstes sorgte. „Imagine du zahlst extra für RTL+, damit du Inhalte früher sehen kannst, dann kommt das große Wiedersehen nicht online und dann wirst du auch noch gespoilert. Was ne Shit-Show“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram.

„Bachelorette“-Zuschauer auf 180

Noch am Abend schimpfte eine weitere Zuschauerin: „Wie frech ist das bitte??? RTL+ Zuschauer zahlen Geld dafür, um Sendungen früher sehen zu können, dann wird das Wiedersehen zuerst im Fernsehen ausgestrahlt UND dann SPOILERT ihr auch noch?? Und habt das Wiedersehen immer noch nicht hochgeladen?? Frecher geht’s halt echt nicht mehr.“

Doch damit nicht genug der Zuschauer-Wut. „Immer wieder schön, dass Insta alles spoilert, bevor ich es mit meinem überteuerten 6,99 Euro-Abo anschauen kann. Danke“, schreibt eine Zuschauerin. „SAME. Da bin ich schon auf 180, weil ich jetzt dank Instagram Bescheid weiß, will das Wiedersehen trotzdem nachgucken und es kommt ‚ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten‘, wenn ich es abrufen will.“

Doch es gibt auch Menschen, die RTL in Schutz nehmen. „Aber das Finale kam doch heute um 20.15 Uhr im Fernseher, oder nicht? Naja, habe jetzt rausgelesen, dass es wohl mit in der finalen Folge dran gehängt wurde. Dann kann ich’s ja jetzt in Ruhe gucken“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine weitere ergänzt: „Krieg dich ein. Das Wiedersehen ist schon längst online. Kommt direkt nach dem Finale.“