„Bachelorette“-Finale: Und plötzlich wird es emotional – „Ich vermisse sie sehr“

20 Männer, die um das Herz einer Frau kämpfen – diese Gegebenheit ereignet sich im wahren Leben wohl kaum. In der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ ist jedoch genau das der Fall. Jennifer Saro heißt die Single-Frau, die vor laufender Kamera nach der Liebe ihres Lebens sucht. Sie ist Mutter eines einjährigen Sohnes, der in dem Format als Keksi bezeichnet wird, und sie weiß genau, was sie will. Acht Folgen lang fühlte sie den Männern auf den Zahn.

Heute Abend sendet RTL das Finale der Jubiläumsstaffel der „Bachelorette“. Im Finale stehen der humorvolle Adrian und der liebenswerte Fynn. Wem die hübsche 27-Jährige die letzte Rose, und somit auch den Schlüssel zu ihrem Herzen schenkt, wird sich nun entscheiden.

„Bachelorette“: Große Gefühle bereits vor der Entscheidung

Für gewöhnlich fließen die ersten Tränen erst bei der großen Entscheidung am Ende der Sendung. Doch diesmal kommt alles anders. Saro lädt ihre beiden Favoriten jeweils zu einem letzten gemeinsamen Date ein. Mit Kandidat Fynn begibt sie sich auf eine thailändische Elefantenfarm, auf der die Tiere darauf warten mit Schlamm eingerieben zu werden. Nach einem dramatischen Kuss unter Wasserströmen gesteht Fynn seiner Traumfrau, dass er sich in sie verliebt hat. Am Abend sitzen die beiden dann gemütlich zusammen, als plötzlich ein Film auf der Leinwand vor ihnen abgespielt wird.

Zu sehen ist die Familie von Kandidat Fynn, die ihm aufbauende Worte zuspricht und den Romantiker bereits stark vermisst. Mit so einer emotionalen Überraschung hätte der Teilnehmer sicherlich nicht gerechnet! Zu Tränen gerührt muss er erstmal nach Fassung ringen. Auch Bachelorette Saro genießt den gefühlvollen Moment. Als Fynn seine Sprache wiederfindet, platzt es aus ihm heraus: „Ich vermisse meine Familie extrem. Ich bin so ein Familienmensch und mir fehlt der Familientag am Sonntag.“

Und die nächste Überraschung folgt sogleich

Auch Kandidat Adrian soll natürlich nicht leer ausgehen. Nach dem letzten gemeinsamen Date auf einem Boot, wird auch Adrian mit einer Videobotschaft seiner Mutter überrascht. Auch der toughe Finalist wird von seinen Gefühlen überwältigt und teilt seine Traurigkeit mit: „Meine Mom, ich vermisse sie so sehr!“ Bachelorette Saro bemerkt den inneren Kampf ihres Finalisten und umarmt ihn sofort.

Mit der finalen Entscheidung wird dann jedoch klar, dass die Gefühle für Kandidat Adrian nicht ausgereicht haben. Bachelorette Saro vergibt ihre letzte Rose an Fynn, der sein Glück kaum fassen kann. Ob die Liebe der Turteltauben dem Alltag standhält, bleibt abzuwarten.