Die Bachelorette: RTL-Zuschauer platzt nach Final-Entscheidung der Kragen

Für Menschen ohne einen RTL Plus-Account dürften die kommenden Tagen zu einer Art Spießrutenlauf werden. Ob in den Sozialen Medien oder im Großraumbüro – die Entscheidung von „Bachelorette“ Jennifer Saro nicht mitzubekommen, dürfte in etwa genauso schwer sein wie den Start des „Dschungelcamps“ zu verpassen.

Bei den Fans kam die letzte Rose, die die 27-Jährige in der RTL-Show vergab, aber mal so gar nicht gut an. Doch wer bekam sie denn nun? Im Folgenden werden auch wir verraten, mit wem die „Bachelorette“ fortan gemeinsam durchs Leben gehen will und warum die Fans das gar nicht mal so romantisch finden.

„Die Bachelorette“: Vorsicht Spoiler!

Ja, anstrengend kann es schon sein, dass Abonnenten von RTL Plus die neueste Folge der „Bachelorette“ stets schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung sehen können. Schließlich war es früher anders. Da lief die Sendung nur im TV, konnte danach ausgiebig diskutiert werden. Nun wird vor allem in den sozialen Medien schon fleißig gespoilert.

Und so war auch am Mittwochabend (23. August) schnell klar, dass nicht etwa Adrian mit der „Bachelorette“ fortan sein Leben teilen wird, sondern Konkurrent Fynn. Er gestand Jennifer, dass er sich verliebt habe – und bekam schlussendlich die letzte Rose.

„Die Bachelorette“: Fans sind sauer

Doch was störte die Fans? „Richtig schlecht diese Staffel! Seit Tag 1 wusste man, dass Fynn gewinnt“, heißt es beispielsweise von einer Zuschauerin bei Instagram. Und auch die Tatsache, dass schon recht schnell die Info im Netz kursierte, dass Fynn gewinne, kam nicht gut an.

„So Spoiler von Anfang an dürfen nicht passieren! Und auch nicht, dass Kandiaten teilnehmen, die bei x Shows schon waren. Nimmt dem Ganzen jedes letzte Stückchen Authentizität“, schreibt eine weitere Zuschauerin. Und eine andere schreibt: „Alle, die jetzt wegen Spoiler herumlabern. Es war schon vom Beginn an bekannt, dass Fynn gewinnt. Man hat sie sehr oft zusammen gesehen nach der Show.“