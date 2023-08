„Bachelorette“ (RTL): Kein Mann will mehr mit Jenny reden – sie bricht sofort ab

Damit hätte „Bachelorette“ Jennifer Saro nicht gerechnet! Es ist keine Seltenheit in den vergangenen Staffeln gewesen, dass die RTL-Liebessuchende die Kandidaten spontan und unangekündigt in der Männervilla besucht. In der Regel setzen die Männer dann auch alles daran, die „Bachelorette“ noch näher kennen zu lernen.

Anders sieht das jetzt bei Jennifers Anwärtern aus. Die plötzlich sehr zurückhaltend sind – und die Single-Frau damit mehr als verwirren. So sehr, dass sie den Besuch sofort abbricht und das Haus verlässt.

Achtung, Spoiler!

„Bachelorette“: Erster Kuss mit IHM

Was genau ist passiert? In der neuen RTL+-Folge, die am kommenden Mittwoch (16. August) bei RTL im TV ausgestrahlt wird, passiert etwas Unerwartetes. Jennifer will ihre „Jungs“ abends in der Villa überraschen, plant zunächst eine Runde vor dem Fernseher, auf dem Kinderbilder der Kandidaten gezeigt werden. So weit, so süß. Danach wollen Jenny und Teilnehmer Fynn noch ein bisschen alleine plaudern – versteckt in einer anderen Ecke des Hauses.

Und bam! Es fällt der erste Kuss zwischen den beiden! Dumm nur, dass Mitstreiter Oguzhan (genannt Ozan) durch das Fenster späht und die zwei Turteltauben beim Knutschen sieht. Danach ist nichts mehr wie es war. Natürlich erfahren auch die anderen Männer von dem kleinen Zwischenfall, sind baff und teilweise enttäuscht.

„Bachelorette“: Jennifer bricht ab

Als Jennifer und Fynn sich in der Runde wieder blicken lassen, spüren sie das deutlich. Keiner der Männer will mehr mit der „Bachelorette“ alleine quatschen, auch nicht, als sie die anderen direkt fragt. Ups! Das gab es so auch noch nie! Vielmehr herrscht weiterhin Stille.

Zu viel für die Mutter eines Sohnes. Sie hat keine Lust mehr auf den Abend und bricht an dieser Stelle ab. „Ok, ich glaube, ich verabschiede mich!“ Jennifer muss dann auch noch alleine zur Tür gehen, wird nicht mehr herzlich verabschiedet. Wird der Kuss und das anschließende Verhalten der Männer noch ein Nachspiel haben? Hat Jennifer überhaupt noch Lust auf die Männer?

Mehr News:

Das wirst du spätestens am Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL erfahren oder vorab bereits in der Mediathek bei RTL+.