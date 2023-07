„Die Bachelorette“: Bittere Tränen vor laufender Kamera! Zieht Jennifer etwa die Reißleine?

Heiße Single-Männer, spannende Dates und traumhafte Locations: Jennifer Saro erlebt in der Rolle als „Die Bachelorette“ so einiges. In der dritten Folge am Mittwoch (26. Juli) dreht sich das Liebes-Karussell weiter und die frisch gebackene Mama lernt die Kandidaten besser kennen.

Doch das Leben als „Die Bachelorette“ ist dann doch nicht immer so rosig, wie man denkt. Vor allem nicht in der Situation von Rosenkavalierin Jennifer Saro. Die Emotionen kochen bei der 27-Jährigen endgültig über.

Ein entspannter Tag am Strand kann was Schönes sein. Kühle Drinks, schmackhafte Snacks und dann auch noch eine nette Gesellschaft: Rosenkavalierin Jennifer Saro kann man schon beneiden. Bei dem Gruppendate in Woche 3 geht es aber auch um Action. Denn die Kandidaten drehen kurze Sequenzen eines Actionfilms.

Dabei müssen sich die Männer in wilden Kampfszenen beweisen. Die Stunts haben sie im Vorfeld von Profis gelernt. Trotzdem: Die Rangeleien sehen täuschend echt aus. Anschließend geht es für Kandidat Fynn noch auf ein Einzeldate mit Jennifer. Ein rundum gelungener Tag. Eigentlich. Doch nach dem Tag ist der Influencerin nur noch zum Heulen zumute.

„Ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama„

Das Besondere an der diesjährigen Bachelorette: Die 27-Jährige ist Mutter eines kleinen Jungen, der liebevoll Keksi genannt wird. Ihr Sohn begleitet sie auf der aufregenden Reise in Thailand. Doch der Spagat zwischen Dating und ihrem Kind ist schwieriger als gedacht. „Ich komme gerade vom Date, aber ich vermisse meinen Sohn. Ich vermisse es, ihn jeden Tag ins Bett zu bringen und ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama“, sagt die Bachelorette unter Tränen.

Zwar freut sich Jennifer Saro über ihr Dasein als Rosenkavalierin, doch die Zeit mit den Männern kann sie trotzdem nicht in vollen Zügen genießen: „Weil ich einfach gerne neben meinem Sohn liegen würde zu Hause und das ganz normale Mama-Leben hätte.“ Ans Aufgeben denkt Jennifer jedoch nicht, egal, wie schwer ihr die Zeit ohne Keksi fällt.

RTL zeigt „Die Bachelorette“ 2023 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.