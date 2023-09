„Sommerhaus der Stars“: Liebes-Aus vor Ausstrahlung! Kandidat setzt Drohung in Tat um und trennt sich von Freundin

Aus und vorbei! Wenn am Dienstag (19. September) der diesjährige Startschuss für „Das Sommerhaus der Stars“ fällt, ist ein Pärchen längst nicht mehr liiert. Zur Info: Die Dreharbeiten für die RTL-Show finden lange vor der Ausstrahlung statt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Promi-Paar nach dem Dreh der Sendung trennt. Diesmal hat es Maurice Dziwak und Ricarda Raatz getroffen.

„Sommerhaus der Stars“: Dieses Paar trennt sich

Raatz kennt man unter anderem aus den Kuppelshows „Love Island“, „Beauty and the Nerd“ und „Are You The One – Reality Stars in Love”. In Letzterer lernte sie auch Maurice Dziwak kennen und lieben. Doch das nächste gemeinsame TV-Format wurde den beiden schließlich zum Verhängnis.

Wie RTL bekanntgibt, gehen die zwei nun getrennte Wege, Maurice soll sich nach dem „Sommerhaus der Stars“ nicht mehr bei Ricarda gemeldet haben. Offenbar war einer der Gründe Ricardas Herangehensweise an die Spiele, die im „Sommerhaus der Stars“ ein wesentlicher Bestandteil sind.

Maurice erzählt gegenüber RTL: „Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Als Ricarda das erste Mal wieder auf Maurice trifft, rechtfertigt sie sich. „Ich habe nie ein Spiel abgebrochen, ich habe immer mein Bestes gegeben.“

Das sieht der Reality-Star offenbar anders. Immerhin: Noch vor dem Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ machte Maurice gegenüber den Zuschauern eine heftige Ansage, die er am Ende wahr werden ließ: „Wenn ich verliere, dann hängt bei uns der Haussegen schief.“

Mittlerweile ist bereits von einem „Sommerhaus“-Fluch die Rede. Schließlich sind Ricarda und Maurice schon das 25. Teilnehmer-Paar, das sich nach der Show getrennt hat.

Wenn du die beiden noch liiert sehen willst, dann kannst du das am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL tun. Dann startet „Das Sommerhaus der Stars“. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.