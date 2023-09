„Sommerhaus der Stars“-Walentina verrät: „Jemand, der ganz oben ist, wird danach ganz unten sein“

Wird aus dem „Sommerhaus der Stars“ wieder das Krawallhaus der Stars? Die neue Staffel ist noch nicht einmal richtig gestartet, da gehen sich die Bewohner schon wieder gegenseitig an den Kragen. Mittendrin in der Schusslinie: Walentina Doronina.

Die 23-Jährige war zusammen mit ihrem Partner Can Kaplan in das RTL-„Sommerhaus der Stars“ eingezogen. Im Interview mit dieser Redaktion spricht die TV-Schönheit Klartext.

Walentina Doronina spricht über Zoff im „Sommerhaus der Stars“

„In der Realitywelt ist es so: Je bekannter man ist, desto mehr wollen einen die Leute loswerden. Sie wollen die Präsenz für sich. Und wenn dann dort eine Claudia oder eine Walentina ist, die man kennt, die mit ihrer Art auch für Aufsehen sorgt, dann ist man den anderen Kandidaten sofort ein Dorn im Auge“, erklärt Walentina, warum besonders sie und ihre Mitstreiterin Claudia Obert ins Visier der andere Kandidaten geraten waren.

++ Walentina Doronina: Warum sie Deutschland jetzt verlassen will ++

Walentina weiter: „Ich will mal so sagen, die ganze Show hat sich nur um mich gedreht. Wer am Ende gewinnt, wird relativ egal sein. Was im Sommerhaus passiert, gab es so im Sommerhaus noch nie. Can und ich haben auch schon an RTL plädiert, dass alles wahrheitsgetreu gezeigt und nichts ausgelassen wird. Schneidet mich, wie ihr wollt. Schneidet unsere Streitigkeiten, wie ihr wollt. Aber lasst nichts aus und schützt keine Personen. Jemand, der ganz oben ist, wird danach ganz unten sein. Die Situation mit Kubi war nichts dagegen.“

Walentina Doronina: „Wir gehen strafrechtlich gegen eine Situation vor“

Das klingt dramatisch. Doch was geschah genau? So ganz konkret geht Walentina darauf nicht ein. Sie sagt lediglich: „Ich glaube, das Sommerhaus wird sehr, sehr viel mit sich bringen. Es wird sehr, sehr viel im Hintergrund passieren. Wir müssen halt schauen, ob es vertuscht wird, oder ob alles wahrheitsgetreu gezeigt wird. Dort sind Zeugenaussagen passiert, die nicht wahr sind. Und da schauen wir gerade, wie das ausgestrahlt wird. Wir gehen ja auch strafrechtlich gegen eine Situation vor. Es ist eine Zeugenaussage vom Produktionsleiter, in dem Fall – welchen wir derzeit strafrechtlich verfolgen lassen – abgegeben worden, welche scheinbar nicht der Wahrheit entspricht. Dagegen und gegen die andere Sache gehen wir natürlich strafrechtlich vor.“

Mehr Nachrichten:

Das klingt dramatisch. Doch was sagt RTL dazu? Von einem Sprecher heißt es: „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten. Alles Weitere zum Sommerhaus demnächst auf RTL+ und bei RTL.“ Zu der Strafanzeige wollte sich der Sender auch auf eine weitere Nachfrage hin nicht äußern.

Die erste Folge des „Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL am 19. September 2023 bei RTL. Bei RTL Plus ist die Episode seit dem 12. September 2023 abrufbar.