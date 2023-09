Walentina Doronina: Warum sie Deutschland jetzt verlassen will

Sonne, Strand, tolles Essen, leckere Drinks und gaaaanz viel Luxus. So stellt man sich gerne mal das Leben der VIPs vor. Doch ist das wirklich so? RTL Zwei hat einige von ihnen begleitet. Der Sender zeigt die Stars in ihren intimen Momenten, reist mit ihnen zu den schönsten Flecken dieser Erde und zeigt so, was wirklich dran ist, am Mythos VIP.

Mit dabei in der neuen RTL-Zwei-Serie „VIPs only!“ sind auch Walentina Doronina und ihr Partner Can Kaplan. Im Interview spricht die Essenerin, die auch schon bei „Promi Big Brother“ dabei war und ab kommender Woche im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen ist, über ihr Leben und die Herausforderungen als VIP.

In der neuen RTL-Zwei-Sendung ‚VIPs Only!‘ wurdest du unter anderem bei der Fashion Week in Berlin begleitet. Wie ist es dir ergangen?

Walentina: Wir waren in Berlin, aber auch auf Ibiza, denn wir möchten gerne auswandern. Dort haben wir uns über die Wohnsituation informiert. Man kennt die Orte für die Reichen und Schönen, weiß wie das im Urlaub ist, aber wir haben uns angeschaut, wie es wirklich aussieht.

Habt ihr schon eine Wohnung gefunden?

Walentina: Wir haben uns einige Häuser angeschaut. Tatsächlich wollten wir uns erst eine Wohnung kaufen, haben aber schnell gemerkt, dass es da keinen großen Preisunterschied zu einem Haus gibt. Wir haben uns natürlich auch das Leben dort angeschaut. Wenn du dauerhaft da bist, ist das noch mal etwas ganz anderes, als wenn du nur Urlaub machst. Wir haben dann für uns festgestellt, dass Ibiza doch etwas drüber ist.

Zu teuer?

Walentina: Ne, nicht vom Preis her, aber vom Lifestyle. Es wirkt alles so aufgesetzt.

Schon ein Unterschied zu Essen.

Walentina: Auf jeden Fall. Hier sind die Menschen ein bisschen echter. Ruhrpott halt.

Can: Was dich auf Ibiza anzieht, ist das Wetter, das Meer, der Strand, die Möglichkeiten auszugehen. Das fehlt hier schon. Irgendwann wird es einem langweilig.

Was wäre denn die Alternative zu Ibiza?

Walentina: Eigentlich macht es am meisten Sinn, in ein Land zu ziehen, wo es schön ist, aber auch die Steuerverhältnisse gut sind. Bei meinem Job sind die Abgaben enorm hoch. Was wir jetzt anpeilen, ist Zypern. Oder auch Malta.

Beim Dreh von ‚VIPs only!‘ hast du die Kamera in die privatesten Situationen mitgenommen. Gab es auch Momente, bei denen du sie lieber nicht dabeigehabt hättest?

Walentina: Nein. Ich war bereits in über 15 Shows und habe mich öffentlich bereits in den verschiedensten Situationen gezeigt. Mir ist es im Endeffekt egal, was die Menschen denken. Ich zeige mich, wie ich bin. Den einen gefällt es, den anderen nicht.

Can und du habt euch verlobt. Könnt ihr euch vorstellen in einem Serienformat wie ‚VIPs only!‘ irgendwann zu heiraten?

Ganz klar ja. Aktuell ist aber zu viel los. Wenn, dann ist es ein Projekt für nächstes Jahr.

“VIP’s only! – Mit dem Jetset durch die Welt” läuft ab dem 18.September um 17.05 Uhr täglich bei RTL Zwei.