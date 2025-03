„Sommerhaus der Stars“: Alles auf Anfang! „Wir haben das diskutiert“

Anfang 2020 ging gefühlt die Welt unter: Das Corona-Virus nahm ganz Deutschland ein. Es fesselte Menschen an ihre Wohnungen – und vor ihre Fernseher. Auch hinter den TV-Kulissen legte Corona einiges lahm und forderte Lösungen. Betroffen war auch die beliebte RTL-Show „Sommerhaus der Stars“.

Seapoint-Geschäftsführerin Nina Klink produzierte zahlreiche bekannte Reality-TV-Formate – jetzt packt sie über die schwierige Corona-Zeit aus. Das „Sommerhaus der Stars“ wurde durch die Maßnahmen grundlegend verändert – steht jetzt alles wieder auf Anfang?

„Sommerhaus der Stars“-Produktion zurück auf Anfang?

Dass in der Corona-Zeit ordentlich Druck auf die TV-Produktion herrschte, überrascht nicht. Klink verrät gegenüber „DWDL“: „Es gab eine große Diskrepanz: Auf der einen Seite ein großer öffentlicher Druck, dann aber auch das große Bedürfnis von vielen Menschen nach Unterhaltung.“ Viel anderes blieb den eingeschlossenen Menschen zu Hause eben nicht mehr übrig. Die Menschen lechzten nach Entertainment.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Iris Klein will zurück – doch RTL hat andere Pläne! +++

Die Produktion des „Sommerhaus der Stars“ musste damals also kurzerhand handeln: Die Produktion wurde von Portugal nach Bocholt verlegt. Und bis heute wird die beliebte Show in Nordrhein-Westfalen gedreht. An Corona denkt heute keiner mehr – wird das „Sommerhaus der Stars“ etwa wieder zurück nach Portugal gelegt?

„Sommerhaus der Stars“ wurde Touri-Hotspot

„Wir haben das diskutiert“, gesteht Klink. Doch sie gibt Entwarnung: Zuschauer müssen sich nicht von der mittlerweile glorifizierten Version des „Sommerhauses“ verabschieden! Der Executive Producer, Jan Graefe zu Baringdorf, scheint mittlerweile nämlich ein richtiger Bocholt-Fan geworden zu sein! Wie kommt’s?

„Wir lieben den Look. Es ist inzwischen ja wirklich DAS ‚Sommerhaus'“, so Klink. Und das ist wohl wahr – immerhin pilgern „Sommerhaus“-Fans mittlerweile sogar nach Bocholt, um mal selbst in den Genuss der Atmosphäre zu kommen. Dass das Haus für etliche Veranstaltungen gemietet wird, ist auch kein Geheimnis mehr. „Das Sommerhaus“ in Bocholt wurde zum Touri-Hotspot – jedenfalls für Trash-Fans.

Mehr News:

Und auch die Produktion liebe es – und die Bocholter erfreuen sich an ihrer „Prominenz“. Also nicht alles auf Anfang! Übrigens: Auch „Normalos“ haben mittlerweile die Chance, bei „Sommerhaus der Normalos“ Trash-Luft zu schnuppern. Drama ist garantiert!