„Sommerhaus der Stars“: Iris Klein will zurück – doch RTL hat andere Pläne!

Des einen Freud ist des anderen Leid – so in etwa lässt sich die Trash-WG im „Sommerhaus der Stars“ beschreiben! Während einige Teilnehmer selbst nach Dreh mit ihren Nerven hadern, kann Katzenberger-Mama Iris Klein (57) nicht genug bekommen! Der „Goodbye Deutschland“-Star will offiziell zurück ins TV-Chaos.

2020 war sie Teil der legendären Skandal-Staffel. Mit dabei: Eva Benetatou, Chris Broy und Georgina Fleur. Und Iris? Mittendrin statt nur dabei, damals mit Ex-Mann Peter Klein. Jetzt hat die Reality-Queen einen neuen Plan: Zurück ins „Sommerhaus“, aber diesmal mit ihrem Freund Stefan Braun (47).

„Sommerhaus der Stars“: Iris Klein träumt von Comeback

Tränen, Drama und Stress – all das gibt es gratis sobald man am „Sommerhaus“ teilnimmt. Doch das scheint Iris Klein nicht abzuschrecken. Gegenüber „Bild“ gesteht sie, dass sie unbedingt nochmal ins „Sommerhaus“ will. Doch RTL macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

Iris und Stefan träumen von gemeinsamen TV-Auftritten. Ganz oben auf ihrer Liste? Natürlich „Das Sommerhaus der Stars“! Doch 2020 war Iris schon dabei. Und RTL hält sich streng an ihre Regeln. Keine Doppelungen! Ein RTL-Sprecher bestätigte auf unsere Nachfrage: „Ehemalige Kandidaten mit neuen Partnern können nicht erneut am „Sommerhaus“ teilnehmen.“

Der Traum vom gemeinsamen Sommerhaus-Urlaub ist damit geplatzt. Welche Show bleibt ihnen? Schließlich hat Iris schon fast alles durch: Vom Dschungelcamp über Promi Big Brother bis Promis unter Palmen. Bleibt noch „Prominent getrennt“ – aber das wünschen wir dem glücklichen Paar nicht!

Aktuell erscheint jeden Montag auf RTL+ eine neue Folge von „Sommerhaus der Normalos“.