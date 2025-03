Nach Trennung: „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin legt Geständnis ab – „So viel Druck“

Lügen, Betrug, Verrat – die Ursachen für ein Liebes-Aus sind sehr vielfältig. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: eine Trennung ist nie einfach. Früher oder später macht nahezu jeder mindestens einmal diese schmerzhafte Erfahrung.

Man kann den Menschen immer nur vor den Kopf gucken – für Außenstehende kommen Trennungen meist unerwartet, doch in Wahrheit steckt dahinter meist ein langer Kampf. In den sozialen Medien ist es ähnlich: Nach außen hin wird der perfekte Schein gewahrt, ganz egal, wie es tief im Inneren aussieht. Für ein prominentes Paar ist damit jetzt Schluss!

„Sommerhaus der Stars“: Paar gibt Trennung bekannt

Auch wenn Influencer sich einmal bewusst dazu entschieden haben ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen, haben sie ein Recht auf Privatsphäre. Dass das einfacher gesagt als getan ist, bekommen nun auch die „Sommerhaus der Stars„-Bekanntheiten Samira und Serkan Yavuz zu spüren. Nach monatelangen Spekulationen gab das TV-Paar zuletzt das Ehe-Aus bekannt.

+++ Nach Trennung – „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin rechnet ab! „Alles so kaputtgemacht“ +++

Und als ob das allein nicht schon schwer genug wäre, brodelt die Gerüchteküche immer weiter und die Fragen überschlagen sich. Um dem Ganzen möglichst schnell ein Ende zu setzen, spricht Samira Yavuz in ihrem Podcast „Badass statt sad ass – Trennungstalk mit Samira“ nun ganz offen über die Herausforderungen ihrer gescheiterten Beziehung.

„Sommerhaus der Stars“: Sie haben sich aus den Augen verloren

Die Hauptgründe: Alltagsstress und der alleinige Fokus auf die beiden gemeinsamen Kinder Nova und Valea. „Das war auch so viel Druck, der auf uns gelastet hat: die ganzen Umzüge, Kinder bekommen, der Krankenhausaufenthalt von Valea und natürlich der Druck, beruflich immer präsent sein zu müssen“, erklärt die TV-Bekanntheit nun rückblickend.“

Schnell kam ein Gefühl der Überforderung auf und sie musste auf „drei, vier, fünf, zehn Hochzeiten“ gleichzeitig tanzen. Obwohl die Kinder oberste Priorität haben, darf auch die Paarbeziehung nicht außer Acht gelassen werden, um ein erfülltes Familienleben führen zu können.

Ein weiteres Problem war laut der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin die Kommunikation mit ihrem Partner, mit dem sie gemeinsam an dem RTL-Format teilnahm. So kam es im stressigen Alltag häufig zu Missverständnissen oder die Kommunikation blieb gar vollkommen aus: „Ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich ab und an diese Erdung holt und dann auch mit dem Partner wirklich auf Augenhöhe ist und von Herz zu Herz redet.“ Wie sagt man so schön: Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung!