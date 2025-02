Nach Trennung – „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin rechnet ab! „Alles so kaputtgemacht“

Knallharte Worte und gebrochene Herzen – in der Promiwelt hat es wieder ordentlich gekracht! Das einstige „Sommerhaus der Stars“-Traumpaar Samira und Serkan Yavuz sind getrennt.

Doch statt Zurückhaltung gibt es laute Vorwürfe und jede Menge Emotionen. Während sich Serkan bisher mit Äußerungen bedeckt hielt, nimmt Samira kein Blatt vor den Mund. In ihrem Podcast lässt die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin jetzt richtig Dampf ab!

Schock: „Sommerhaus der Stars“-Paar hat sich getrennt

Kennengelernt haben sich Samira und Serkan Yavuz im TV-Format „Bachelor in Paradise.“ Danach ging es Schlag auf Schlag: Verliebt, verlobt, verheiratet – und kurze Zeit später wurden sie Eltern von zwei Töchtern. Nova Skye Sya (2022) und Valea Yaël Roya machten das Glück perfekt – zumindest nach außen.

Doch hinter den Kulissen sah es wohl ganz anders aus. Jetzt ist alles aus und vorbei (wir berichteten) – und Samira rechnet öffentlich mit ihrem Ex ab! In ihrem Podcast „Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira“ gibt die 31-Jährige einen Einblick in ihr Seelenleben – und das ist gerade ein ziemliches Chaos.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin rechnet ab

„Diese Woche war ich schon wieder mehr im Hass“, gesteht die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin offen. Die Wut? Ganz klar gegen Ex-Mann Serkan gerichtet. „Wie konnte das alles so kaputtgemacht werden? Wie hat der das übers Herz gebracht?“ Eine Frage, die sie sich immer wieder stellt.

+++Iris Klein privat: Heftige Gewaltaussagen über frühere Beziehung – „Bin durch Schei*e gegangen!“+++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter äußerte sich Samira nicht zu den Trennungsgründen. Die letzten Tage beschreibt die zweifache Mutter als Achterbahn der Gefühle: „Es sind Ups und Downs – da bist du ein paar Tage mal trauriger, dann bist du wieder sauer, dann hast du wieder helle fünf Minuten.“ Eines ist sicher: Dieses Drama ist noch lange nicht vorbei!