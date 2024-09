„Sommerhaus der Stars“: Noch vor TV-Start – RTL spricht deutliche Warnung aus

In wenigen Tagen öffnen das „Sommerhaus der Stars“ in Bocholt seine Pforten. Die Zuschauer können den Start des Kampfes der Promi-Paare kaum noch abwarten. Alle fragen sich: Wer wird das Preisgeld und den Titel mit nach Hause nehmen?

Ab Dienstag (10. September) können Abonnenten von RTL+ die erste Folge in der Mediathek streamen. Doch bevor es auch im linearen Fernsehen so richtig losgeht, spricht ausgerechnet RTL eine deutliche Warnung an alle Fans der Reality-Sendung aus.

„Sommerhaus der Stars“: RTL macht klare Ansage

Wie so oft gibt es die RTL-Sendungen nicht auf den Bildschirmen zu sehen. Seit Jahren bekommen die Zuschauer auch auf Instagram Ausschnitte aus der Show und weiteres Material zu sehen. Der Account vom „Sommerhaus der Stars“ hat beispielsweise stolze 217.000 Follower.

Und genau die warnt RTL nun offiziell vor. „Unsere Accounts verfolgen das Sommerhaus der Stars auf RTL+. Alle Inhalte können Spoiler enthalten und zu Herzrasen führen“, heißt es in einem der jüngsten Beiträge. Das Prozedere zwischen der TV-Ausstrahlung und dem Stream kennen die RTL-Zuschauer bereits vom Dschungelcamp der Legenden. Doch trotzdem regen sich zahlreiche Fans über das Konzept auf.

„Sommerhaus der Stars“: Fans auf 180

Das Spoiler-Thema auf Instagram ist ein Phänomen, welches seit Jahren heiß diskutiert wird. Auch die „Sommerhaus der Stars“-Fans scheinen sich an der Thematik zu stören, wie die Kommentare unter dem Beitrag deutlich machen.

„Dann direkt mal entfolgen. Hat beim Dschungelcamp schon gereicht.“

„Ich wünschte, das Sommerhaus würde endlich mal – wie beim Dschungelcamp üblich – live gesendet werden, inklusive Zuschauer-Voting. Dann wären die ganzen Spoilerwarnungen auch endlich hinfällig.“

„Es wird Zeit zum Entfolgen.“

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 17. September im Free-TV. Die neuen Folgen gibt es für RTL+-Abonnenten immer eine Woche früher.