„Let’s Dance“-Star verrät irres Geheimnis – SO hart sind die Proben wirklich

Die beliebte RTL-Show „Let’s Dance“ begeistert ein Millionenpublikum. Aktuell flimmert die 18. Staffel des Tanzcontests über die Fernsehbildschirme, das Format hat auch nach all den Jahren keineswegs seinen Unterhaltungsfaktor verloren.

Am Freitagabend (25. April) steht eine besondere Folge der Show auf dem Programm. Denn der „Partner-Switch“ stellt die prominenten Teilnehmer vor eine ganz besondere Herausforderung. Die eingespielten Tanzpaare werden neu durchgemischt und jeder Kandidat bekommt einen neuen professionellen Tanzpartner zugewiesen. Doch ein Star der aktuellen Staffel berichtet nun von den überaus schweren Bedingungen während der Probenzeit.

„Let’s Dance“-Teilnehmer unter Zeitdruck

An der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ nahmen eine Vielzahl an prominenten Kandidaten teil. In der achten Show sind jedoch lediglich Jeanette Biedermann, SelfieSandra, Marie Mouroum, Diego Pooth, Taliso Engel, Fabian Hambüchen und Christine Neubauer noch im Rennen. Gemeinsam mit ihren Profitänzern geben die Teilnehmer ihr Bestes, um am Ende den begehrten Siegerpokal mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Doch auch die ehrgeizigen Promis müssen ab und an ein Päuschen einlegen. Und so genehmigte der Sender ihnen zuletzt eine einwöchige Osterpause. Doch nach der kurzen Auszeit wird der Leistungsdruck umso stärker. Auf ihrem Instagram-Profil gibt Marie Mouroum jetzt ehrliche Einblicke in den stressigen Probenalltag der Kandidaten.

++ Jorge Gonzalez privat: Hat der „Let’s Dance“-Juror nach 25 Jahren einen neuen Mann? ++

Die Stuntfrau teilt einige Fotos von ihren Osterfeiertagen mit ihren 41.500 Followern. Zu sehen ist Marie Mouroum gemeinsam mit Freunden, in einem Restaurant am Wasser und bei einer Gartenparty. Doch auch ein Bild mit ihrer neuen Tanzpartnerin bei der „Partner Switch“-Folge teilt sie mit ihrer Community. Denn überraschenderweise tanzen in dieser Woche zwei Frauen miteinander! Die Stuntfrau wird gemeinsam mit der Profitänzerin Renata Lusin über das Parkett schweben.

Die Fotos kommentiert die 32-Jährige mit Worten, die ihre Fans sicherlich überraschen werden. Der „Let’s Dance“-Star schreibt nämlich: „Eine Woche Osterpause. Pure Entspannung. Dann 2 Tänze in 4 Tagen gelernt. Tango und Slowfox. Dann auch noch mit der großen Überraschung, mit einer tollen Frau tanzen zu dürfen. Und jetzt ist es schon wieder so weit. We are back in the stages. Ich freue mich riesig!“ Mit so einem strengen Zeitplan hätten die Fans der Show garantiert nicht gerechnet. Denn zwei Tänze in nur vier Tagen zu erlernen, klingt nach einer riesigen Herausforderung.

Wie sich Marie Mouroum und ihre prominenten „Let’s Dance“-Kollegen auf dem Tanzparkett schlagen werden, können die Zuschauer am Freitagabend (25. April) zur Primetime bei RTL mitverfolgen.