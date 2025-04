Reality: Fans nach „AYTO“-Ankündigung auf 180 – „Schwacher Cast“

Darauf haben alle Reality-Fans sehnsüchtig gewartet: RTL macht am Freitag (25. April) den gesamten Cast der fünften Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ offiziell! In einem Instagramvideo gibt niemand Geringeres als Sophia Thomalla den Startschuss für die beliebte Datingshow und sorgt damit für wilde Diskussionen unter den Fans.

Reality-Show geht in die fünfte Runde

Auf Koh Samui wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Nachdem die „Normalo“-Staffel von AYTO gerade zu Ende gegangen ist, versorgt Sophia Thomalla die Fans mit dem nächsten Leckerbissen: Die Reality-Stars sind wieder an der Reihe.

++ Sophia Thomalla unter Beschuss: „Grausige Moderatorin“ ++

21 Kandidaten begeben sich auf der thailändischen Insel auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“ und wollen am Ende das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Doch wie kommt die Auswahl der Singles bei den Zuschauern an?

Das sind die Kandidaten der fünften Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“:

Calvin O. (22, „Too Hot To Handle Germany“ 2025)

Calvin S. (24, u. a. „Germany Shore“ 2024)

Jonny (32, u. a. „Ex on the Beach“ 2023)

Kevin (29, u. a. „Too Hot To Handle Germany“ 2023)

Leandro (24, u. a. „Love Island VIP“ 2024)

Lennert (25, „Too Hot To Handle Germany“ 2025)

Nico (29, „Make Love, Fake Love“ 2024)

Olli (27, u. a. „Make Love, Fake Love“ 2025)

Rob (29, u. a. „Love Island Polen” 2024)

Sidar (26, u. a. „Are You The One?“ 2023)

Xander (27, u. a. „Make Love, Fake Love“ 2024)

Antonia (25, u. a. „Germany Shore“ 2022)

Ariel (22, u. a. „Love Fool” 2023)

Beverly (32, u. a. „Ex on the Beach“ 2023)

Elli (27, u. a. „Ex On The Beach“ 2024)

Hati (24, u. a. „Kampf der Realitystars” 2025)

Henna (26, „Are You The One?“ 2022)

Joanna (27, „Are You The One?“ 2025)

Nelly (23, „Beauty and the Nerd“ 2024)

Sandra Janina (25, u. a. „Love Island VIP“ 2024)

Viki (23, u. a. „Love Island VIP“ 2024)

Reality-Fans sind gespaltener Meinung

Kurz nach der Ankündigung überschlagen sich die Kommentare unter dem Instagrambeitrag. Während einige den Cast feiern und zum Besten geben, auf wen sie sich am meisten freuen, sind andere Fans eher nicht so begeistert.

„Ariel und Xander sind doch gerade erst Eltern geworden. Was machen die jetzt in so einem Format? Richtig schwacher Cast“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Frauen top, Männer meh…“

Wann die fünfte Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ an den Start geht, ist bislang noch nicht bekannt. Vonseiten des Senders heißt es, dass die neuen Folgen voraussichtlich ab Sommer bei RTL+ erscheinen sollen.