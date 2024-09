Schock bei „Sommerhaus der Stars“-Paar: Die Kriminellen kamen während eines Konzerts

Bald ist es endlich so weit! Das „Sommerhaus der Stars“ öffnet wieder seine Tore und sorgt in wenigen Tagen im beschaulichen Bocholt-Barlo für jede Menge Drama, Action und gute Unterhaltung. Während das Reality-TV-Format für die diesjährigen Promi-Paare Neuland ist, sind sie bereits alte Hasen: Ben und Sissi Melzer. Die beiden zogen 2021 auf dem Bauernhof ein und verpassten im Finale nur knapp den Sieg.

Auch drei Jahre später sind die TV-Stars mit ihrer Beziehung glücklicher denn je. Doch kürzlich erlebte das Paar einen echten Alptraum! In ihrer Wohnung wurde eingebrochen – der Schock sitzt noch tief.

„Sommerhaus der Stars“-Paar wie gelähmt

Bekanntlich ereilte bereits so einige Promis der Fluch des „Sommerhaus der Stars“ – ihre Beziehung zerbrach nur wenige Wochen nach der Show. Ben uns Sissi Melzer hingegen verließen das Format trotz Niederlage in der Show als gestärktes Paar. Auch nach der Teilnahme an der RTL-Sendung teilen die beiden ihr Leben mit Fans auf Social Media. Doch denen machten sie nun ein Schockgeständnis.

Während sie ausgiebig ein Konzert genossen, wurde in ihrer Wohnung eingebrochen. Als sie die Tür ihres Zuhauses aufsperrten, „ist unser Herz kurz stehen geblieben – bei uns wurde eingebrochen.“ Es sei für sie „schwer in Worte zu fassen wie hilflos man sich in diesem Moment fühlt. Als ob jemand nicht nur in unser Zuhause, sondern auch in unser Leben eingebrochen wäre.“

„Sommerhaus der Stars“-Paar warnt eindringlich

Auch wenn der Einbruch bereits einige Tage zurückliegt, haben Ben und Sissi die Geschehnisse noch nicht ganz verdaut. Damit andere von solchen Erfahrungen verschont bleiben, warnen sie ihre Fans auf Instagram eindringlich, sich bestmöglich zu schützen.

Ihre Follower macht das Paar darauf aufmerksam, „dass es naiv ist zu denken: Mir/uns passiert sowas nicht“. Sie raten deshalb dazu, sich um einen Beratungstermin bei der Polizei zu kümmern, um sich ausreichend abzusichern und Vorkehrungen zu treffen, damit ihnen das hoffentlich nie passiert.

Trotz der Ereignisse versucht das ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Paar positiv in die Zukunft zu blicken, möchte sich nicht unterkriegen lassen. Ihre Fans wollen Ben und Sissi bei diesem Weg auf dem Laufenden halten.