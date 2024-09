Vor „Sommerhaus der Stars“: Kandidaten gehen auf die Barrikaden

Bald zieht für viele Zuschauer wieder die schönste TV-Sendung des Jahres ins Programm ein: „Sommerhaus der Stars.“ Seit seiner Erstausstrahlung begeistert die Reality-Show und brachte bereits mehrere Promi-Paare an ihre persönlichen Grenzen. Schon vor einiger Zeit gab RTL die Kandidaten bekannt, die sich den Challenges stellen werden, dann folgte der Starttermin.

Ab dem 10. September gibt es die diesjährige Staffel auf RTL+ und ab dem 17. September immer dienstags bei RTL zur Primetime. So kurz vor dem Start teilt der Sender nun weitere Hinweise nur neuen Ausgabe – und die lassen die Teilnehmer an die Decke gehen!

„Sommerhaus der Stars“: Regel stößt bitter auf

Aus der westfälischen Provinz Bocholt-Barlo werden sich die Promis bald wieder in ihre Sommer-Retreats zurückziehen. Auch in der diesjährigen Staffel stehen jede Menge explosive Konflikte, geheime Intrigen und unerwartete Enthüllungen an. Unerwartet offenbarte RTL jetzt auch die neue Regel der neunten Staffel – und die hat es in sich!

Denn wie „Bild“ weiß, werden die „Sommerhaus der Stars“-Paare auf vegetarische Diät gesetzt. Fleisch- und Wurstwaren sind ab sofort Geschichte, stattdessen steht hauptsächlich pflanzliche Nahrung auf dem Speiseplan. Doch das schmeckt den meisten Teilnehmern überhaupt nicht!

Influencer Sam Dylan findet für seine Ernährungsumstellung deutliche Worte: „Vegan? Die können mich am Arsch lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!“

Auch Reality-Kollegin Gloria Glumac kann mit der pflanzlichen Kost wenig anfangen. „Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Ich will keine Kohlenhydrate essen, mein Körper schreit nach Fleisch“, lautet ihr Urteil.

Immerhin eine freuts: Ex-„GNTM“-Model Theresia Fischer ernährt sich bereits vegan und ist mit der Umstellung mehr als einverstanden. Na wenn diese Regeländerung nicht für noch mehr Drama im „Sommerhaus der Stars“ sorgen wird…