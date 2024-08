RTL lässt „Sommerhaus“-Bombe platzen: ER bewirbt sich direkt

Das Warten hat ein Ende! Der Starttermin für „Das Sommerhaus der Stars“ wurde jetzt bekannt gegeben. Aus der westfälischen Provinz Bocholt-Barlo werden sich die Promis bald wieder in ihre Sommer-Retreats zurückziehen. Schon vor Wochen gab RTL die Paare bekannt, die sich den Challenges stellen werden – ein Kandidat bewirbt sich direkt.

„Sommerhaus der Stars“: RTL spricht Klartext

„Das Sommerhaus der Stars“ sorgt während der hitzigen Sommermonate für eine erfrischende Abkühlung im TV-Programm. Auch in der diesjährigen Staffel stehen wieder jede Menge explosive Konflikte, geheime Intrigen und unerwartete Enthüllungen an. RTL kündigt nun den Starttermin der Reality-Show auf Instagram an: „Das Sommerhaus der Stars öffnet endlich wieder seine Pforten! Also macht euch bereit für knallharte Challenges, wilde Diskussionen und viele amüsante Momente ab dem 10. September auf RTL+ und ab dem 17. September immer dienstags bei RTL.“

In der Kommentarspalte können sich die Fans kaum halten. „Wuhu, ich freue mich so“ oder „Endlich. Aber krass schon wieder ein Jahr rum. Freue mich auf jeden Fall auf die abendliche Portion Trash-TV“, sind nur einige der Reaktionen. Doch ein Kandidat wurde beim Einzug in die Sendung scheinbar vergessen.

„Sommerhaus der Stars“: DAS sind die Promi-Paare

Dieser Promi wäre gerne in das Landhaus nach Bocholt-Barlo eingezogen: „Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo Peters. Er lässt in der Kommentarspalte verlauten: „Ja dann nimmt uns mal, da habt ihr dann mal Stars.“ Ob er wohl mit Ehefrau Annika in der nächsten Staffel mitmischen wird?

Mit von der Partie sind dafür unter anderem Schauspieler Raúl Richter und Vanessa Schmitt, TV-Sternchen Alessia Herren und Partner Can, „GNTM“-Model Tessa Bergmeier und Freund Jakob und Designerin Sarah Kern und Tobias Pankow.

Wer wird sich als Team bewähren und wer bleibt im Kampf um die Krone auf der Strecke? Das erfahren die Zuschauer in wenigen Wochen bei „Sommerhaus der Stars.“