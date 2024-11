„Sommerhaus der Stars“: Nach der Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde

Am Dienstagabend (12. November) lief bei RTL die vorletzte Folge der diesjährigen Staffel „Sommerhaus der Stars“. Neben einem nervenzerreißenden Spiel und einer hitzigen Nominierung war natürlich auch wieder jede Menge Drama an der Tagesordnung.

Doch konnte man die Zuschauer an diesem Abend vor den Bildschirmen halten? Ein Tag nach der Ausstrahlung der neunten Folge vom „Sommerhaus der Stars“ folgt die Antworte auf diese Frage.

„Sommerhaus der Stars“: RTL hat das Nachsehen

An diesem Dienstagabend war die Konkurrenz in der Primetime mal wieder riesig. Während ProSieben auf eine neue Folge der beliebten Spielshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“ setzte, präsentierte Sat.1 die neue Serie namens „Elsbeth: Ein besonderer Fall“. RTL hält wie in den letzten Wochen auch am „Sommerhaus der Stars“ fest.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Alessia Herren schockiert von Sex-Geständnis – „Du Ekelhafter“ +++

Und die Folge hatte es in sich: Gleich zwei Paare wurden aus der Sendung gekickt. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, kam diese augenscheinlich gut bei den Zuschauern an. Insgesamt 1,28 Millionen Menschen schalteten zur besten Sendezeit bei RTL ein. Doch in Sachen Marktanteil hatte der Kölner Sender das Nachsehen.

„Sommerhaus der Stars“ hinter „Joko und Klaas“

Schaut man sich den Marktanteil der einzelnen Sendungen genauer an, wird klar, dass Joko und Klaas in der Primetime stärker waren – zumindest in der Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Während ProSieben starke 13 Prozent verzeichnete, waren es bei RTL lediglich 8,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

+++ Theresia Fischer privat: Für die Liebe legte sie sich gleich zwei Mal unters Messer +++

Ein kleiner Trost: Mit diesen Werten lagen beide Sender jedoch noch vor Sat.1, wo lediglich 180.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren die Premiere der Serie „Elsbeth“ um 20:15 Uhr sahen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 17. September 2024 im Free-TV. Die neuen Folgen gibt es für RTL+-Abonnenten immer eine Woche früher.