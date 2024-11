„Sommerhaus der Stars“: Alessia Herren schockiert von Sex-Geständnis – „Du Ekelhafter“

Auch in diesem Jahr lässt das „Sommerhaus der Stars“ die Herzen aller Reality-TV-Fans höher schlagen. Die bekanntesten Liebespaare aus Serien wie „Das Dschungelcamp“ oder „Die Bachelorette“ ziehen in ein gemeinsames Haus und kämpfen in verschiedenen Spielen um den Titel „Promipaar des Jahres“.

Auch in diesem Jahr ist die Sommerhaus-Crew aus verschiedensten Charakteren zusammengewürfelt worden und die Eskalationsgefahr ist riesig. Um den Sieg kämpfen unter anderem Sam Dylan und Rafi Rachek, Sarah Kern und Tobias Pankow und Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob. Doch bei einem der Promipaare führt ein harmlos wirkendes Spiel plötzlich zu einem größeren Streit.

„Sommerhaus der Stars“: Großer Altersunterschied im Bett

In der neunten Folge des „Sommerhaus der Stars“ wird sich zu einem Trinkspiel versammelt. Besonders „Promi Big Brother“-Star Alessia Herren und ihr Freund Can scheinen sich über das „Ich hab noch nie „-Spiel zu freuen. Als es dann jedoch um die Frage geht, ob Can schon mal etwas mit einer deutlich älteren Frau hatte, ist für Alessia jeglicher Spaß vorbei. Denn Can beantwortet die Frage mit einem Ja, indem er einen Schluck von seinem Drink nimmt.

Alessia reagiert sofort und schreit: „Iiih, du Ekelhafter! So was will ich gar nicht hören. Wie alt war die? Das hast du mir noch nie erzählt.“ Can berichtet, dass seine Sexualpartnerin um die 60 Jahre alt gewesen sei, er das jedoch nicht besonders schlimm findet. Der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer bleibt standhaft: „Ich hatte auch ein Leben vor dir. Es war ein Erlebnis für mich. Ich war jung und wild unterwegs. Was soll ich machen, Alter?!“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Alessia Herren kann sich mit diesen Ansichten ihres Liebsten jedoch ganz und gar nicht anfreunden. Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin traut ihren Ohren kaum und beschwert sich mit den Worten: „Bahh, Alter! Du Ekelhafter! Seine Eltern sehen das. Meine Familie sieht das. Es ist einfach so peinlich. Ich finde das einfach so unangenehm.“ Daraufhin setzt sich die Influencerin ein Stück von ihrem Liebsten weg.

Als dieser die Wogen wieder glätten möchte, wird Alessia noch wütender. Der Reality-TV-Star faucht: „Junge, fuck doch nicht wieder ab, Alter! Nerv doch nicht! Fuck doch einfach nicht ab!“ Nur kurze Zeit später flüchtet die 22-Jährige in die Küche und ruft ihrem Can noch ein „Hund, du bist ein Hund“ zu. Mit diesem Ausgang des Trinkspiels hätte wohl keiner der Bewohner des Sommerhauses gerechnet.

Im Einzelinterview erklärt Alessia Herren dann, dass sie ein gutes Vorbild für ihre Tochter sein möchte. Es wird jedoch sicherlich nicht lange dauern, bis sich das „Sommerhaus der Stars“-Paar wieder in den Armen liegt.