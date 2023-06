„Sing meinen Song“: Nach Trennung spricht Johannes Oerding bei Vox über „verflossene Liebe“

Bei „Sing meinen Song“ am Dienstagabend (6. Juni) wird es emotional. Die Teilnehmer singen in dieser Woche Songs von Johannes Oerding. Der ist normalerweise als Gastgeber am Werk und kann sich jetzt mal entspannt zurücklehnen. Fragen über seine Lieder und deren Entstehung beantwortet er aber auch weiterhin gerne.

Dabei erzählt der „Sing meinen Song„-Star immer wieder auch aus seiner Vergangenheit. Zu der zählt auch Moderatorin und Sängerin Ina Müller. Die beiden waren einige Jahre ein Paar, kürzlich machte Oerding dann die Trennung offiziell (hier mehr dazu). In der Vox-Show wird sie plötzlich wieder Thema.

„Sing meinen Song“: Plötzlich fällt der Name Ina Müller

Eine Trennung ist wohl niemals einfach. Das wusste Johannes Oerding auch schon 2013, als er den Song „Nichts geht mehr“ aufnahm. Heute, zehn Jahre später, kann er darüber sagen: „Ich habe den auch bei ‚Inas Nacht‘ gesungen, das war einer meiner ersten Fernsehauftritte.“

Dass er ausgerechnet diesen Song bei Ina Müller sang und jetzt wieder mit dem Thema Beziehungs-Aus konfrontiert wird, klingt wie ein skurriler Zufall. Vor allem, als er sagt: „Es geht um verflossene Liebe, aber immer noch die Hoffnung, ein neues Spiel anzufangen.“

Johannes Oerding ist begeistert

In seinem Song singt er: „Ich hab alles verspielt, alles verlor’n. Ich hab zu viel gesetzt. Hab erst dich und danach mich verletzt. Vielleicht hab ich die Chance, ein neues Spiel zu beginnen, und alles, das mir jetzt fehlt, nochmal zurückzugewinnen?“ Am Ende bliebe „das Happy End, der Ausblick“, so Oerding.

Bei „Sing meinen Song“ darf jetzt Kollegin Lea ran und das Lied als Neuinterpretation singen. Johannes Oerding ist schon vor dem Auftritt hellauf begeistert. Selbst gespielt hat er den Song eigenen Angaben zufolge schon lange nicht mehr.

Mehr News:

Sein Fazit am Ende: „Das ist der Wahnsinn!“ Auch von den anderen gibt es nur Zuspruch für diesen Auftritt.

Vox zeigt „Sing meinen Song“ dienstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.