Shirin David erhält Video-Nachricht von Erling Haaland – der Inhalt bringt sie zum Schreien

Was haben Rapperin Shirin David und Fußball-Star Erling Haaland miteinander zu tun? Eigentlich nicht viel. Doch jetzt bekam die „The Voice of Germany“-Jurorin ein Video von dem Manchester-City-Stürmer geschickt. Der Inhalt brachte die Influencerin komplett zum Ausflippen.

Kreisch-Alarm bei Shirin David! Auf Instagram teilte die Künstlerin mit ihren 6,4 Millionen Followern jetzt ein Video. Dort sieht man sie in heller Aufregung durch die Flure des Backstage-Bereichs flitzen. Das Make-Up und die Haare sitzen noch nicht richtig. Sie schreit und zeigt allen Anwesenden ihren Handybildschirm.

+++„The Voice of Germany“-Entscheidung sorgt für Fassungslosigkeit: „Katastrophe“+++

Erling Haaland bringt Shirin David zum Schreien

Was ist nur mit der sonst so coolen Shirin David passiert? Hinter ihrem Schreianfall steckt niemand geringeres als Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland! Der hinterließ der Blondine nämlich eine Video-Botschaft – sogar in deutscher Sprache.

Auch interessant für dich: „The Voice of Germany“: GZSZ-Star überrascht Coaches nach Auftritt – „Wisst ihr, dass ihr meine Vorband wart?“

„Hey Shirin, Erling Haaland hier. Ich habe gehört, du gehst auf Tour. Ich wünsche dir alles Gute, gib Gas. Auf Wiedersehen!“, spricht er in die Kamera. Wenige Worte, die die sonst so lässige Musikerin vollkommen aus der Fassung brachten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat es mit dem Video-Gruß auf sich?

Doch wie kam es dazu, dass Erling Haaland Grüße an Shirin David schickt? Wie die „Bild“ schreibt, sagte die 28-Jährige in einer vergangenen „The Voice of Germany“-Show: „Ich sag ja immer, ich will unbedingt ein Bild mit Haaland. Ich find, ich seh ungeschminkt 1:1 aus wie er.“ Und die Aussagen hat der 23-Jährige offenbar mitbekommen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Erling Haaland, mein verlorener Bruder. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses unfassbar liebe Video“, schreibt Shirin zusätzlich noch in ihre Caption zu dem Video. Ob Erling Haaland wohl eines ihrer Konzerte besuchen wird?