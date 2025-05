Shawn Mendes in Köln: Sänger kommt offiziell nach Deutschland

Shawn Mendes (26) hat in den letzten Monaten weltweit viele Bühnen gerockt. Von Kanada bis Brasilien standen zahlreiche Länder auf seiner Tour-Liste. Auch beim Lollapalooza-Festival in Indien sorgte er für Begeisterung. Deutsche Fans mussten sich jedoch gedulden.

Sein letzter Auftritt hierzulande fand am 13. November 2024 im Berliner Tempodrom statt. Damals war das Konzert im Rahmen seiner „For Friends and Family Only Tour“ blitzschnell ausverkauft. Umso größer ist nun die Freude: Shawn Mendes kehrt im Sommer 2025 zurück nach Europa.

Shawn Mendes geht wieder auf Europa-Tour

Am 12. August gibt es ein exklusives Deutschland-Konzert in der Kölner LANXESS Arena. Der Ticketverkauf startet am Freitag, den 6. Juni 2025, um 10 Uhr auf eventim.de. Im Jahr 2022 sagte Shawn Mendes seine geplante Welttournee ab. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, war aber notwendig.

Er fühlte sich damals überfordert und verloren. Die Pause half ihm, sich selbst wiederzufinden. Diese Zeit verarbeitete er in seinem aktuellen Album mit dem Titel „Shawn“. Es erschien im November letzten Jahres und ist sein bisher persönlichstes Werk. Der Sänger beschäftigt sich darin mit Themen wie innerem Wachstum und seelischem Gleichgewicht.

„Dieses Album handelt davon, loszulassen und mich daran zu erinnern, wer ich bin. Es war meine persönliche Medizin“, sagte Shawn Mendes dazu. Für viele Fans bietet das Album einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Shawn Mendes zeigt sich ehrlich, verletzlich und reflektiert.

Shawn Mendes meldet sich also mit neuer Kraft zurück – musikalisch und persönlich. Sein Konzert in Köln verspricht ein Highlight für alle, die ihn live erleben wollen.

