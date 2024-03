Shawn Mendes kündigt Comeback auf der Bühne an – doch das ist nicht die einzige Überraschung

Lange war es still um Shawn Mendes. 2022 gab der Sänger das letzte Mal Konzerte. Aufgrund von psychischen Problemen zog sich der 25-Jährige zunächst zurück, doch nun steht sein Comeback kurz bevor.

Das verkündete Shawn Mendes nun selbst auf seinem Instagram-Kanal. Offenbar ist er wieder bereit, auf die große Bühne zurückzukehren und vor Millionen von Fans zu singen. Und der Musiker hat noch eine weitere Überraschungen für seine Anhänger.

+++ Taylor Swift: Experte spricht über Hype – das macht sie anders als Madonna +++

Shawn Mendes kehrt zurück auf die Bühne

Nachdem die Corona-Pandemie auch für Künstler Auftritte vor ausverkauften Hallen zeitweise unmöglich machte, kam der Schritt 2022 zurück auf die Bühne für Shawn Mendes jedoch offenbar zu spät. Der kanadische Sänger sagte seine Welttournee im Juli 2022 ab und zog sich zunächst zurück (wir berichteten). Doch die schwere Zeit ist nun überwunden.

„Es ist wirklich lange her, seit ich das letzte Mal live gespielt habe und ich freue mich so darauf, mitzuteilen, dass ich am 22. September Rock in Rio Headliner sein werde. Ich habe es so vermisst, auf der Bühne zu stehen und euch alle persönlich zu sehen!“, so die freudige Nachricht am Freitag (8. März).

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans dürfen sich DARAUF freuen

Aber das ist noch nicht die einzige Überraschung, die der Sunnyboy für seine Fans parat hat. Denn ganz offensichtlich war Shawn Mendes während seiner Bühnen-Abstinenz dennoch hinter den Kulissen alles andere als untätig. „Ich habe auch an einem neuen Album gearbeitet und kann es kaum erwarten, diese neuen Songs live für euch zu spielen“, kündigt er weiter an.

Seine Fans sind völlig von den Socken und flippen regelrecht aus. „Wir können es nicht erwarten“, „Ich kann das nicht glauben, omg“ oder „Endlich“ heißt es in den Kommentaren. Einige Follower halten haben sich womöglich schon ein Ticket für das Rockmusik-Festival gesichert.