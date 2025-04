Fremdgeh-Eklat: RTL-Star Serkan Yavuz bricht sein Schweigen – „Wartet ab!“

Das Liebeschaos um Serkan Yavuz (32), Samira (31) und Eva Benetatou (33) nimmt kein Ende! Nach den Fremdgeh-Vorwürfen bricht Serkan nun sein Schweigen. Dabei sorgt der RTL-Star für neue Schlagzeilen.

Anfang des Jahres verkündete Samira das Liebes-Aus mit Serkan. Der Grund: „mehrere Vertrauensbrüche“. Kurz darauf lässt Eva die Bombe platzen! Der Reality-Star gesteht auf Instagram, dass sie im April 2024 eine Liebesnacht mit Serkan hatte. Dieser meldet sich nun nach langer Funkstille zu Wort.

Serkan Yavuz: RTL-Star spricht Klartext

Lange war es still um Serkan, doch jetzt platzt ihm der Kragen. In seiner Instagram-Story schreibt er: „Herr im Himmel. Ich dachte, ich bin schon DUMM genug für diese Welt mit meinen Taten.“ Reue? Fehlanzeige! Er sieht sich als Opfer in diesem Chaos: „Wie wildgewordene Tiere. Und das ist echt eine Beleidigung an die Tierwelt, was hier gerade passiert“, schimpft er.

+++ Auch spannend: RTL verschiebt Start von Reality-Show – Fans können es nicht glauben +++

Und weiter: „Wartet ab. Ich komme zurück, wie ihr es nicht erwartet. Und jeder kommt auf seine Kosten – hirnverbrannte Welt, in der wir leben.“ Was er damit meint? Unklar! Aber die Schlammschlacht scheint noch lange nicht vorbei. Samira glaubt Evas Entschuldigung für den Seitensprung im Übrigen nicht. „Fremdgehen ist billig, die Rechnung dafür nicht“, kontert sie scharf. Wie ihr aktuelles Verhältnis zu Serkan ist, bleibt offen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Freitag (18. April) meldet sich Eva erneut zu Wort. In einem Video gesteht sie Fehler ein, betont jedoch, sie sei „auch ein Mensch wie wir alle – mit Gefühlen, Schwächen und Verantwortung.“

Zugleich stellt sie klar, dass die Beziehung zwischen Serkan und Samira nicht ihretwegen zerbrochen sei: „Denn Samira hat erst vor einigen Tagen oder Wochen erfahren, was passiert ist.“ Trotzdem sei sie nicht stolz auf das, was geschehen ist.