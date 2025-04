Ginger Wollersheim: Jetzt ist es offiziell – sie verriet es Bert sofort

Lange galten sie als das schillernde Traumpaar der deutschen Reality-Szene: Ginger und Bert Wollersheim schworen sich 2018 auf der dänischen Insel Ærø ewige Liebe. Doch das Leben stellte das glamouröse Duo auf eine harte Probe. Krankheiten, Rückschläge und schließlich, vor rund vier Wochen, das Liebes-Aus.

Während Bert in Ruhe sein neues Leben auf seiner Ranch in Willich sortiert, dreht Ginger auf Mallorca so richtig auf und überrascht mit einem neuen Kapitel in Sachen Liebe!

Ginger Wollersheim: Auf Malle kann es jeder sehen

In der Instagram-Story von Ginger Wollersheim tauchte plötzlich ein durchtrainierter Traummann auf und die Gerüchteküche brodelte sofort: Wer ist der Muskel-Adonis an Gingers Seite? Jetzt ist es offiziell: Ginger ist wieder verliebt! Bei RTL plauderte die 38-Jährige aus, was längst alle geahnt hatten: „Ja, ich habe jemanden kennengelernt!“

Wie zuerst die „Bild“ berichtete, handelt es sich bei dem attraktiven Begleiter um Lukas – sportlich, charmant und, im Vergleich zu Bert, deutlich jünger. Gemeinsam wurden sie bereits beim Opening-Wochenende unter Mallorcas feierwütigen Urlaubern gesichtet. „Es ist alles noch ganz, ganz frisch“, betont Ginger. Die beiden genießen die aufregende Kennenlernphase, ganz locker und ohne große Pläne. Dass Gingers Herz inzwischen wieder höher schlägt, weiß übrigens auch ihr Ex-Mann Bert.

Ginger Wollersheim – „Habe es als Erstes Bert erzählt“

„Ich habe als Erstes Bert erzählt, dass es da jemanden gibt, den ich gut finde“, verrät Ginger. Und der 74-Jährige? Der reagierte überraschend entspannt und gönnt seiner Ex das neue Liebesglück von Herzen.

Bert selbst lässt es derweil ruhiger angehen. Mit Sohn Alain (22) an seiner Seite genießt er das entschleunigte Ranch-Leben. Eine neue Liebe ist bei ihm aktuell kein Thema: „Eine 40-Jährige ist zu jung, um mit mir alt zu werden“, so der Alt-Rocker.

Trotz neuer Liebe kommt eine Scheidung für Ginger und Bert Wollersheim momentan nicht infrage. „Es gibt ja nichts zu teilen“, erklärt der RTL2-Star gelassen.