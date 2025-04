Bert Wollersheim: RTL2-Star gesteht – bis zu zehn Mal am Tag!

Er ist die schillernde Rotlicht-Legende und wieder allein: Bert Wollersheim (72). Nach der Trennung von Ehefrau Ginger (38) lebt der er jetzt solo in seinem Wollersheim.

Doch der RTL2-Star hat seinen Single-Status längst akzeptiert – wäre da nicht eine Sache, die er vermisst.

„Ich kann noch Sex haben“, verrät Bert ganz offen im „Bild“-Gespräch. Aber der wilde Part muss kürzertreten, denn nach seinem Klinik-Drama mit Schlaganfall und Herzinfarkt fehlt ihm schlicht die Puste. „Einmal die Woche muss ich meinen Hormonhaushalt schon regulieren“, gesteht er freimütig.

RTL2-Star Bert Wollersheim: Single und zufrieden!

Mit Ginger bleibt er in Kontakt. Bis zu zehn Telefonate täglich sind keine Seltenheit. „Sie hat mir sieben Jahre ihrer Jugend geschenkt“, schwärmt Bert. Auch in schweren Zeiten, wie seiner Privatinsolvenz 2019, hielt sie zu ihm. Doch die Jahre haben Spuren hinterlassen.

„Ginger wollte mich noch in Wasserparks schleppen. Das war mir zu viel. Und auch für wilden Sex fehlt mir die Luft. Sie ist in der Mitte ihres Lebens und ich möchte sie nicht blockieren“, erklärt Bert. „Sie ist mitten im Leben, ich will sie nicht bremsen.“

Während Ginger in eine neue Richtung aufbricht, plant Bert sein Leben entschleunigt neu. Er genießt die Ordnung auf seiner Ranch in Willich – und das Zusammenleben mit Sohn Alain (22). Eine neue Liebe? „Eine 40-Jährige ist zu jung, um mit mir alt zu werden“, grinst er.

An ältere Damen hat er keinen Narren gefressen: „Da bin ich pingelig.“ Und sein Lebensende? Auch da ist Bert vorbereitet. Die Sterbeversicherung ist abgeschlossen. „Ich will keine verarmte Witwe hinterlassen“, erklärt der RTL2-Star. Die Scheidung von Ginger ist erstmal nicht geplant – es gibt nichts zu teilen.