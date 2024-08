RTL2-Star Bert Wollersheim: Seine Frau schwebte in Lebensgefahr – „Wenn ich kein Geld gebe, sterbe ich hier“

Er ist einer der kontroversesten Fernsehstars, die Deutschland zu bieten hat. In den 1970-er Jahren machte sich Bert Wollersheim im Düsseldorfer Rotlichtmilieu einen Namen, mit der RTL2-Sendung „Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!“ unterhielt er dann Millionen von Fernsehzuschauern.

Mittlerweile ist es um Bert Wollersheim ruhiger geworden, lediglich auf seinem Instagram-Profil versorgt der Fernsehstar seine Follower mit den neusten Updates aus seinem Leben. Nun sorgte die Familie Wollersheim jedoch für unschöne Schlagzeilen, da Berts Ehefrau Ginger plötzlich in akuter Lebensgefahr schwebte.

Bert Wollersheim: Plötzlich ging alles ganz schnell

Seit Februar lebt das Reality-TV-Paar Bert und Ginger Wollersheim in Südamerika und fühlt sich in seiner sonnigen Wahlheimat pudelwohl. Doch ein gemütlicher Abend mit einer Freundin in Venezuela endete für Ginger in der Notaufnahme. Schlagartig ging es der 38-Jährigen schlecht, Ginger berichtet im Interview mit der „Bild“ über ihre Symptome: „Ich war ganz aufgebläht, hatte unheimliche Schmerzen und musste mich ständig übergeben. Dabei hatte ich nur ein paar Cocktails.“

Sofort begab sich die Ehefrau von Bert Wollersheim in eine Klinik. Dort bestätige sich Gingers größte Angst, die Reality-TV-Darstellerin hatte einen lebensgefährlichen Darmverschluss erlitten. Eine sofortige Not-OP war die einzige Option. Die ganze Sache hatte jedoch einen gefährlichen Haken.

In einem von gesellschaftlichen und politischen Problemen geplagten Land wie Venezuela greift in solchen Fällen nicht mal eben eine gesetzliche Krankenversicherung. Die Ehefrau von Bert Wollersheim berichtet: „Ich sollte 7800 Dollar auf den Tisch legen. Sonst keine Operation. Ich habe nur geweint. Ich dachte, wenn ich kein Geld gebe, sterbe ich hier!“

Glücklicherweise hatte Gingers Freundin Lisa eine größere Menge Bargeld zu Hause, da sie sich zeitnah eine neue Immobilie kaufen wollte. Die Freundin des Fernsehstars fuhr also zu ihrer Wohnung und holte die Geldscheine. Nur kurze Zeit später konnte Ginger Wollersheim operiert werden.

Nun erinnert die Frau von Bert Wollersheim eine große Narbe auf ihrem Bauch an den traumatischen Abend. Ginger zeigt sich überglücklich und bekräftigt der „Bild“ gegenüber: „Ich bin froh, dass ich lebe. Es war für mich ganz schlimm.“