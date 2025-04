„GZSZ“-Star Anne Menden – Emotionale Botschaft! – „Dankbar für jeden einzelnen Tag mit dir“

Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der RTL-Serie „GZSZ“ und verkörpert bereits seit dem Jahr 2004 die Figur der Emily Höfer. Anne Menden hat in der Schauspielerei ihre Leidenschaft gefunden und blüht vor der Kamera so richtig auf.

++ Wolfgang Bahro: „GZSZ“-Star gesteht – „Möchte das nicht noch einmal durchleben“ ++

Und auch als Influencerin macht die 39-Jährige eine gute Figur. 641.000 Menschen folgen ihrem Instagram-Profil, auf dem sie private Einblicke in ihren Alltag und berufliche Ankündigungen teilt. Doch das neueste Video der Schauspielerin geht ans Herz.

Anne Menden schwebt auf Wolke sieben

Erst vor kurzem verkündete Anne Menden ihre Verlobung mit ihrem Partner Gustav Masurek. Die Schauspielerin scheint ihre ganz große Liebe gefunden zu haben und schwebt regelrecht auf Wolke sieben. Nun hatte ihr Liebster Geburtstag und die 39-Jährige nutzt die Gelegenheit, um ihrem Traummann einen Instagram-Beitrag zu widmen.

Das Video, das der Fernsehstar zu diesem besonderen Anlass zusammengeschnitten hat, geht ans Herz. Gemeinsam rennen die Turteltauben aufs Meer zu, dann hat Gustav seiner Anne auf einer Kirmes ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Ich liebe dich“ gekauft. Auch liebevolle Umarmungen, Karaoke-Sessions im Auto und Aufnahmen vom Heiratsantrag bekommen Fans in dem romantischen Clip zu sehen. Doch es wird noch schöner…

++ Ehemaliger „GZSZ“-Star bekommt eigene Show – DARAUF dürfen sich Fans freuen ++

Das emotionale Instagram Reel kommentiert Anne Menden mit den Worten: „Mein polnischer Bär. Heute ist dein Tag – der Geburtstag eines ganz besonderen Menschen.

Behalte dir all deine Facetten: deine ehrliche, humorvolle, manchmal leicht verpeilte, aber immer liebevolle Art. Dein großes Herz macht dich einzigartig und zum besten Partner, den ich mir an meiner Seite wünschen kann.“ Die Schauspielerin scheint in Gustav ihren absoluten Traummann gefunden zu haben.

Weiter schreibt Anne Menden: „Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag mit dir. Für jedes neue Abenteuer, für unser gemeinsames Wachsen, für all das Lachen. Ich liebe dich. Und jetzt lass uns feiern: dich, uns, das Leben – so wie du es verdienst. Groß, echt und mit ganz viel Liebe.“ Über diese liebevollen Worte wird sich das Geburtstagskind garantiert freuen.

Bis zu Anne Mendens Geburtstag am 5. Oktober ist es noch etwas hin. Gustav hat also noch genug Zeit dazu, sich einen ähnlich berührenden Instagram-Beitrag für seine Liebste auszudenken.