RTL verschiebt Start von Reality-Show – Fans können es nicht glauben

Viele Reality-TV-Fans zählten schon die Tage, bis endlich die neue Staffel „Ex on the Beach“ veröffentlicht wird. Doch jetzt müssen die RTL-Zuschauer erst einmal eine Enttäuschung verkraften.

Der Start der neuen Staffel wurde von dem Kölner Sender um eine Woche verschoben. Statt am 28. April geht es erst am 5. Mai 2025 mit den neuen „Ex on the Beach“-Folgen auf dem Streamingdienst RTL+ los. Das ist aber nicht die einzige Änderung, die jetzt herauskommt.

RTL ändert „Ex on the Beach“-Ausstrahlung

Mit dem Start der neuen „Ex on the Beach“-Staffel geht das Reality-TV-Format schon in die sechste Runde. Fans müssen sich jetzt allerdings eine Woche länger gedulden als erwartet. Auf Instagram gab RTL bekannt, dass die Ausstrahlung erst am 5. Mai statt dem 28. April beginnt, verspricht aber auch: „Eure Geduld lohnt sich!“

Gegenüber dem Branchenmedium „DWDL“ bestätigt ein RTL-Sprecher die Änderung, erklärt diese mit „programmstrategischen Gründen“. Allerdings gibt es für Trash-TV-Fans auch gute Nachrichten. So wird „Ex on the Beach“ erstmals in Doppelfolgen auf dem Streamingportal RTL+ abrufbar sein – genau so, wie es sich die Fans „schon lange gewünscht“ hätten.

RTL: Trash-TV-Fans haben üble Befürchtung

Auch auf Instagram wird die frohe Kunde verbreitet, sorgt bei eingefleischten RTL+-Zuschauern allerdings für gemischte Gefühle. „Endlich Doppelfolgen“, „Es wird so wild“, „Oh mein Gott wie geil, endlich Doppelfolgen“, freuen sich einige in den Kommentaren.

Andere befürchten allerdings, am Ende dennoch nicht mehr Trash-TV gesehen zu haben als bei den Einzelfolgen. „Wahrscheinlich die eine Folge wie immer einfach gekürzt und aufgeteilt auf zwei Folgen, eine Folge dann á 22 Minuten“, „Hahaha Doppelfolge. Bestimmt wurde da einfach eine Folge in zwei geteilt…!?? Wenn’s wirklich viel mehr zu sehen geben sollte (längere Sendezeit) dann, jipieee“, zeigen sich zwei Kommentatoren skeptisch.

Wie viel du wirklich bei „Ex on the Beach“ zu sehen haben wirst und wie sich die Kandidaten schlagen, kannst du ab Montag (5. Mai) bei RTL+ herausfinden.