Reality-Hit „Love Fool“: Fans warten auf Staffel 2 – RTL klärt auf

„Love Fool“ mischt die Reality-Szene ordentlich auf! Zwischen „Are you the One?“ und „Ex on the Beach“ hat sich die Show schnell einen Namen gemacht. Seit dem Start Ende 2023 sind die Zuschauer im Bann. Die erste Folge lief am 12. Dezember und die letzte am 13. Februar 2024. Und jetzt? Alle warten auf Staffel 2!

Reality-Hit „Love Fool“: Wo bleibt die zweite Staffel?

Das Konzept: Singles und vergebene Paare mischen sich unter die Kandidaten. Ziel? Unerkannt bleiben und das Preisgeld abstauben. Aber Vorsicht: Jeder enttarnte „Faker“ bringt 5.000 Euro mehr in den Jackpot! Nur wenn alle „Faker“ entlarvt werden, können die Singles gewinnen. Das Format schreit nach einer Fortsetzung!

Die große Reunion sorgte für dramatische Enthüllungen und jede Menge Tränen. Kein Wunder, dass Fans fragen: Wann geht es weiter? Auf Nachfrage dieser Redaktion verrät RTL: „Ob und in welcher Form es eine Fortsetzung von ‚Love Fool‘ geben wird, ist derzeit allerdings noch offen. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, werden wir diese wie gewohnt rechtzeitig kommunizieren.“

Also heißt es weiter abwarten!

Wer sich das ganze Drama nochmal geben will, kann die erste Staffel von „Love Fool“ jederzeit exklusiv auf RTL+ streamen.