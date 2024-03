„Schwiegertochter gesucht“: Fremdschäm-Faktor 100 – „Ich geh kaputt“

Muntere Muttis suchen wieder sympathische Schwiegertöchter für ihre behänden Buben – so oder so ähnlich könnte man auch die neue Staffel „Schwiegertochter gesucht“ beschreiben, die RTL stets am Sonntagabend ins pittoreske Programm aufgenommen hat. Zwar ist Kultmoderatorin Vera Int-Veen nicht mehr an Bord, dafür aber hat Angela Finger-Erben die Aufgabe bekommen, die teils aberwitzigen Anbandelungen zu kommentieren. Und sagen wir es mal so – langweilig wird der netten Nürnbergerin dabei sicher nicht.

Vor allem Single Stephan aus dem bergischen Land sorgt dabei immer wieder für dezent skurrile Momente, also wenn man es positiv ausdrücken möchte. Man kann aber auch sagen: Bei „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Stephan steigt der Fremdschäm-Faktor gerne mal in neue Sphären.

„Schwiegertochter gesucht“ goes wild

Der lustige Liebhaber von zweckvollen Zehenschuhen und halboffenen Hawaiihemden will seine Frauen nämlich in die Natur entführen. Und da geht es heiß her. Mit Bäumen. Mit Bäumen? Richtig gelesen. Stephan will seine Frauen zum „spüren entführen“. Klingt ein bisschen nach Softporno, klingt ein bisschen pervers, ist aber dann doch harmloser als zunächst angenommen.

++ RTL: Nach „Schwiegertochter gesucht“ geht Meldung in Umlauf ++

Und so gurkt der sympathische Single mit seinen drei Herzdamen in den nahegelegenen Wald. Im Naturerlebnispark will er seine Frauen die Natur spüren lassen. Und wie geht das besser als mit Zehenschuhen. Klar, dass da die Freude groß ist. „Nein, ich geh kaputt“, lacht Bäckereifachverkäuferin Astrid aus dem Westerwald, während ihre Konkurrentinnen nur schwer den Ekel aus ihren Gesichtern wischen können. „Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir solche Schuhe zu holen. Allein die Fummelei – der Zeh muss da rein, so ein Gewusel. Aber da ich offen bin, wollte ich unbedingt in diese Schuhe rein und das erleben“, zeigt sich die 55-Jährige trotzdem interessiert.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Doch damit nicht genug der Natur. Neben den Füßen sollte natürlich auch noch der Rest des Körpers die Natur erfahren, und so hatte sich Stephan überlegt, dass seine wilde Wandertruppe doch auch noch Bäume umarmen könnte. „Ich habe zu diesem Baum, an dem ich gestanden bin, eine Verbindung aufgenommen und habe da auch eine Rückmeldung gekriegt“, schildert der naturnahe Junggeselle.

Und seine Frauen taten es ihm gleich. Besonders Marion schien beinahe amouröse Gefühle für ihren bärenstarken Baum zu entwickeln. „Ich habe mich einfach umgedreht, habe mir die Bäume angeguckt, und der hat mich angesprochen und hat gesagt: Nimm mich.“, so die Blondine. Ahja … na, da sind wir ja schon gespannt, was als Nächstes kommt. Viel wilder kann es ja eigentlich kaum noch werden.

RTL zeigt „Schwiegertocher gesucht“ stets sonntags um 19.05 Uhr oder bereits vorab bei RTL Plus.