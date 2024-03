RTL: Nach „Schwiegertochter gesucht“ geht Meldung in Umlauf

Die romantische Suche nach der großen Liebe geht weiter: Seit dem 10. März ist „Schwiegertochter gesucht“ mit der 15. Staffel auf dem gewohnten Sendeplatz bei RTL zurück. Dabei sind erneut zahlreiche Junggesellen, unterstützt von ihren Müttern, auf der Mission, den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin zu finden. Doch die Suche nach Mrs. oder Mr. Right unter der Moderation von Angela Finger-Erben scheint nicht alle Zuschauerherzen höher schlagen zu lassen.

RTL: SO kommt die Sendung bei den Zuschauern an

Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: Nach einem bereits ernüchternden Start in die neue Saison verzeichnet die Sendung einen weiteren Zuschauerschwund. 150.000 weniger Menschen saßen verglichen mit der Vorwoche vor den Bildschirmen, was die Gesamtreichweite auf 1,41 Millionen sinken ließ, während der Marktanteil im Gesamtpublikum auf 5,7 Prozent fiel. In der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil sogar um 0,8 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück.

Etwas Lichtblick gibt es in der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen, hier erzielte die Sendung einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Doch auch dieser Wert bleibt hinter dem durchschnittlichen Marktanteil von RTL zurück. Damit muss sich der Sender hinter Konkurrenten wie das ZDF, Sat.1, ProSieben und Vox einreihen.

RTL: Konkurrenz setzt auf Wissen statt Liebe

Besonders ProSieben hat Grund zur Freude: Die Sendung „Galileo X-Plorer“ konnte mit einer New York-Spezialfolge neue Spitzenwerte erreichen. Mit 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 1,03 Millionen Zuschauern insgesamt, konnte der Sendung ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Vorwoche verbucht werden.

Für RTL und „Schwiegertochter gesucht“ bedeutet dies, dass sie sich etwas einfallen lassen müssen, um das Publikum zurückzugewinnen und mit der starken Konkurrenz mithalten zu können. Die Frage bleibt: Wie wird sich das Liebeskarussell weiterdrehen, und können die nächsten Episoden die Zuschauer wieder für sich gewinnen?