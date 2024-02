„Schwiegertochter gesucht“ fliegt von Sendeplatz – DAS ist der Grund

Die Fans der RTL-Sendung „Schwiegertochter gesucht“ warten bereits voller Vorfreude auf den 10. März. An diesem Tag fängt nämlich die neue Staffel der beliebten Dating-Show an.

In acht Folgen daten Junggesellen ihre potenzielle Traumfrau – und das meist unter der strengen Aufsicht ihrer Mutter. Doch für die Fans der Sendung, die von Angela Finger-Erben moderiert wird, gibt es nun schlechte Nachrichten.

„Schwiegertochter gesucht“ muss umziehen

In den Jahren 2020 und 2021 wurde „Schwiegertochter gesucht“ immer dienstags um 20.15 Uhr, also zur Prime-Time, ausgestrahlt. Die Einschaltquoten waren laut des Medienmagazins DWDL jedoch so niedrig, dass die Premiere der Sendung schnurstracks auf den Sonntag um 15.50 Uhr verlegt wurde. Im vergangenen Jahr sanken jedoch bei der Nachmittagsausgabe die Zuschauerzahlen noch weiter, weshalb RTL nun für die neue Staffel eine drastische Entscheidung traf.

In diesem Jahr wird „Schwiegertochter gesucht“ wieder den gewohnten Platz am Vorabend einnehmen. Die Suche der alleinstehenden Kandidaten nach der ganz großen Liebe wird immer sonntags um 19.05 Uhr zu sehen sein. Die Heimatorte der Single-Männer reichen vom sonnigen Mallorca bis in die wunderschönen Alpen. Moderatorin Angela Finger-Erben möchte die traditionellen Charakteristika der Sendung beibehalten. Der Fernsehstar berichtet laut DWDL: „Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots – wie ‚Schwiegertochter gesucht‘ vor ein paar Jahren war. Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!“ Die Fans der Sendung dürfen sich also auf unterhaltsame Stunden freuen.

Ob der Sendeplatz am Vorabend die Quoten von „Schwiegertochter gesucht“ in die Höhe schießen lässt, bleibt abzuwarten. Für gute Unterhaltung wird die Dating-Show allerdings auf jeden Fall sorgen.