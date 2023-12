Schlager-Star Semino Rossi trauert um seine Mutter – „Ruhe in Frieden“

Todesfall in der Familie von Schlagersänger Semino Rossi!

Schlager-Star Semino Rossi ist in Trauer. Der Sänger macht auf Instagram öffentlich, dass seine geliebte Mutter im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Dazu teilt er neben einem Bild auch Worte des Abschieds, die einem ans Herz gehen. Seine Fans sprechen dem 61-Jährige ihr Mitgefühl aus.

Schlager-Star Semino Rossi teilt emotionale Szenen

Der Sänger und seine Mutter hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Die gebürtige Argentinierin stand ihrem Sohne stets zur Seite, unterstütze ihn in allen Bereichen. Auch auf der Bühne sah man sie hin und wieder gemeinsam mit Semino Rossi. Nun ist Esther, so heißt die Mutter des Sängers, im Alter von 86 Jahren verstorben.

Mit einem Instagrambeitrag verabschiedet er sich von seiner Mutter. Zu einem Bild von ihr schreibt er auf Spanisch: „Möge das Licht Gottes immer deinen Weg erleuchten, meine Geliebte – Mama Esther.“ Weiter heißt es: „Danke für so viel Liebe, die du mir gegeben hast, und für so viel Liebe, die du mir beigebracht hast, anderen zu geben. Ruhe in Frieden.“

Schlager-Star Semino Rossi von Fans unterstützt

Bei diesen emotionalen Zeilen sind die Fans natürlich für den Schlagersänger da. Sie teilen ihr Beileid und Mitgefühl in den Kommentaren auf Instagram.

„Lieber Semino mein herzliches Beileid wünsche dir und deiner Familie noch viel Kraft in dieser Zeit.“

„Lieber Semino, wir wünschen dir und deiner Familie viel Kraft und Wärme ins Herz. Mögen all die schönen Erinnerungen Wärme und Trost spenden! Unser aufrichtiges Mitgefühl aus tiefstem Herzen.“

Schwere Zeiten stehen dem Schlagerstar bevor. Doch wie er in einem seiner bekanntesten Lieder selber gesungen hat: „Alles wird gut!“