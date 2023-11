„Wahre Liebe“ – So nimmt Heino Abschied von seiner geliebten Hannelore

Am Mittwoch (15. November 2023) stand Heino noch an ihrem Grab, um von seiner Hannelore Abschied zu nehmen. Heute teilt der Star der deutschen Volksmusik Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit seiner geliebten Frau.

Der gelernte Bäcker aus Düsseldorf wurde bereits in den 1960ern zum gefeierten Schlagerstar. Mit Liedern wie „Blau ist der Enzian“ und „Karamba, Karacho, ein Whisky“ erobert Heino die Hitparaden und ist seitdem aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Das liegt auch an seinen Markenzeichen, den blonden Haaren und der dunklen Sonnenbrille. 2015 war die Schlager-Legende Juror bei der zwölften Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL.

Heino und Hannelore: 44 Jahre voller Eheglück

Selten hält eine Ehe im Showbusiness so lange, aber es schien, als hätten die beiden sich gesucht und gefunden. Auf der Wahl zur Miss Austria 1972 lernten sich Heinz Georg Kramm und die Österreicherin Hannelore Auer (so ihre bürgerlichen Namen) kennen und lieben. Beide waren zu dem Zeitpunkt verheiratet, trennten sich aber von ihren Partnern, um gemeinsam durchs Leben zu gehen. 1979 dann die Hochzeit – eine Herzensentscheidung.

++ Florian Silbereisen nimmt Abschied von Hannelore ++

Hannelore war selbst Schlagersängerin. Sie wurde Heinos Managerin und war bei so gut wie all seinen Auftritten dabei. Ab und zu traten sie auch gemeinsam vor die Kamera und sangen Duette. Eine Woche hat sich der charismatische Schlagersänger Zeit genommen, um sich in aller Ruhe von seiner geliebten PArtnerin verabschieden zu können. Wie bekannt wurde, verstarb Hannelore bereits am 8. November 2023 an plötzlichem Herzversagen.

Rührendendes Erinnerung per Videobotschaft

Heute postet Heino auf seinem Instagram-Kanal einen zauberhaften Liebesbeweis: Ein Video, in dem er zusammen mit Hannelore den Schlager „Wahre Liebe“ singt. Das Lied ist die deutsche Version des Welthits „True Love“ der Hollywood-Ikonen Bing Crosby und Grace Kelly, die Komposition stammt von Cole Porter. In dem Lied heißt es:

„Ich habe nur auf der Welt allein, deine Liebe. Sie ist für mich wieder Sonnenschein – deine Liebe. Und wenn wir uns einmal trennen müssen, dann weiß ich nicht, was ich tu.“

Viele seiner Fans wollen Heino in diesen schweren Stunden beiseite stehen. „Mein herzliches Beileid und viel Kraft in diesen schweren Stunden“, ist in den Kommentaren zu lesen oder „Ganz viel Kraft in dieser dunklen Zeit! Hannelore war eine außergewöhnliche Frau!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon gestern hatte sich ein prominenter Kollege zu Wort gemeldet und eine ganz persönliche Grußbotschaft an Heino adressiert: Florian Silbereisen hat mit Heino und Hannelore oft vor der Kamera gestanden und erinnert sich gern die gemeinsame Zeit.