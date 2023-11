Heino: Ehefrau Hannelore verstorben – Florian Silbereisen findet rührende Worte

Traurige Nachrichten aus dem Hause Heino: Wie die „Bild“ berichtet, sei die Ehefrau des Volksmusikstars im Alter von 81 Jahren im gemeinsamen Haus in Kitzbühel (Österreich) gestorben.

Den Bericht bestätigt auch Heinos langjähriger Manager Helmut Werner. Gegenüber der Zeitung erklärt er: „Hannelore hatte zuvor noch ihr Frühstück eingenommen, das ihr ein Hausangestellter gebracht hatte. Danach erhielt ich einen Anruf von ihr, dass es ihr nicht besonders gut ginge.“

Volksmusikstar Heino trauert um seine Hannelore (81)

Er habe vorsorglich den Notarzt alarmiert, als dieser eintraf, sei Hannelore jedoch schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Der Arzt habe noch Wiederbelebungsversuche eingeleitet, leider erfolglos. Hannelore verstarb bereits am 8. November. Auch die Todesursache ist bereits bekannt.

Sie habe einen sogenannten Sekunden-Tod durch plötzlichen Herzstillstand erlitten. Sie sei im gemeinsamen Ehebett verstorben, heißt es von der „Bild“. Heino habe den Tod seiner Frau geheim halten wollen, bestätigte Werner der Zeitung. „Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können“, so der Manager.

Manager bestätigt: „Heino und wir alle sind in tiefer Trauer“

„Heino und wir alle sind in tiefer Trauer“, so Werner. Hannelore Kramm wurde am 30. Mai 1942 in Linz geboren. Sie war, wie Heino auch, Schlagersängerin. 1959 hatte sie ihren ersten Plattenvertrag erhalten. 1972 lernte sie Heino bei der „Miss Austria Wahl“ kennen. Sie wurde seine Managerin, trat aber auch mit ihm gemeinsam auf.

Hannelore war auch als Schauspielerin tätig, trat unter anderem in Filmen wie „Komm mit zur blauen Adria“ (1966) oder „Kommissar X – drei blaue Panther“ (1968). Im Jahr 2004 erlitt Hannelore einen Herzinfarkt. Sie wurde 81 Jahre alt.

Aus der Schlagerszene findet Heino viel Zuspruch. So schreibt Florian Silbereisen zu einem gemeinsamen Foto bei Instagram: „Ich bin sehr, sehr traurig! Hannelore war für uns alle ein bisschen wie eine Mutter, sie hat sich stets um alle gekümmert. Es war nie langweilig mit ihr. Sie hatte immer die verrücktesten Ideen! Nun wird es im Himmel ein bisschen lustiger werden.“

Und Patrick Lindner ergänzt: „Liebe Hannelore, wir werden dich sehr vermissen, du warst so eine tolle und starke Frau und Freundin, wir haben immer sehr viel gelacht und hatten gemeinsam Spaß über Jahrzehnte, wir danken dir für alles.“