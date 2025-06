Lilly Becker macht Entscheidung öffentlich – „Habe ich mir verdient”

Lilly Becker hat viel erlebt – als Model, Mutter und nicht zuletzt als Ehefrau von Tennislegende Boris Becker. Die Öffentlichkeit beobachtete jede Phase ihrer Beziehung: vom Glamour der Hochzeitsfotos bis zum juristischen Rosenkrieg. Doch die diesjährige „Dschungelcamp“-Gewinnerin scheint heute mit der Vergangenheit ihren Frieden gemacht zu haben.

Beim „WoMen-on-top-„Award in Düsseldorf sprach sie erstaunlich offen über ihr Leben mit dem Ex und darüber, warum sie den Nachnamen Becker weiterhin trägt.

Lilly Becker hält an Nachnamen fest

„Ich habe mir den Namen verdient“, sagt Lilly Becker selbstbewusst. Für das Model kommt es nicht infrage, seinen Nachnamen abzulegen. Für Lilly war es harte Arbeit, die Frau an der Seite eines so berühmten Mannes zu sein. Der Name sei längst Teil ihrer Identität, nicht nur ein Überbleibsel aus alten Zeiten.

Trotz der oft schwierigen Beziehung denkt sie liebevoll zurück. „Ich habe es immer geliebt, die Frau der Legende Boris Becker zu sein“, so das Model. Nur eins konnte Lilly nie leiden: Auf diese Rolle reduziert zu werden.

Lilly Becker und Boris heirateten 2009. Ein Jahr später kam Sohn Amadeus zur Welt. Es war nicht die erste Ehe für beide. Boris war zuvor mit Barbara Becker verheiratet, Lilly mit dem US-Anwalt Michael Bermann. Seit 2023 sind Lilly und Boris offiziell geschieden.

Lilly Becker blickt zurück

Im „Dschungelcamp“ erinnerte sich Lilly Becker emotional: „Die Liebe war echt. Wir waren eine gute Liebe.“ Doch das öffentliche Interesse habe sie zermürbt. „Alles war stressig“, sagt sie heute. Trotzdem bleibt sie stolz auf diese gemeinsame Zeit.

Heute leben beide neue Leben: Boris Becker ist erneut verheiratet. Lilly Becker ist seit drei Jahren mit Unternehmer Thorsten Weck liiert.

Lilly Becker hat sich selbst definiert – mit Haltung, Erinnerungen und einem Namen, den sie nicht mehr hergeben will.

